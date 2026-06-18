La reconocida activista y defensora de los derechos de la comunidad haitiana en Chile, Michel-Ange Joseph, cuestionó con dureza las denuncias públicas de esta semana que alertan sobre un alarmante número de menores de edad de esa nacionalidad cuyo paradero actual es desconocido tras ingresar al territorio nacional. La dirigenta, radicada en el país desde hace 12 años y con una vasta trayectoria en organizaciones de inmigración y personas afroamericanas, manifestó la postura de sus representados frente al escenario que mantiene bajo la lupa el programa de reunificación familiar.

En conversación con el espacio “La Voz de los Que Sobran”, Joseph reveló que la comunidad se encuentra profundamente “acongojada” producto de lo que calificó como una “persecución social” originada en una discusión pública que, a su juicio, “parece ser politizada”. De esta forma, la líder social puso en duda los antecedentes expuestos en el preinforme de la Contraloría General de la República, el cual cifra en decenas los niños y adolescentes que no han podido ser localizados por los estamentos estatales luego de arribar al país.

Cuestionamientos a las denuncias y defensa de la comunidad

Durante la entrevista, la dirigenta apuntó inicialmente contra el exdiputado de la UDI, Juan Fuenzalida, quien fuera uno de los primeros en levantar las alertas sobre las presuntas irregularidades aéreas. “¿Este diputado es papá de algún niño haitiano? ¿Algún haitiano le habrá dicho que perdió el rastro de su hijo?“, lanzó Joseph, cuestionando la legitimidad de las sospechas políticas.

En esa misma línea, la activista enfatizó el conocimiento directo que posee debido a su rol territorial. “Vale la pena su duda, pero nosotros en la comunidad no hemos tenido ninguna información en torno a niños, niñas o adolescentes de nacionalidad haitiana que se les haya perdido su rastro”, aseguró. Asimismo, fue enfática en señalar que en más de una década de trabajo con la población migrante en Chile, jamás han registrado la pérdida de un menor que haya llegado en un vuelo comercial y se haya desvanecido sin dejar registros.

Joseph advirtió que la acusación responde a una “narrativa, sembrada a nivel internacional” que busca vincular falsamente a la población haitiana con redes de trata de personas. A su juicio, estas versiones toman fuerza en el marco de una “agenda racista y xenofóbica”. “Como el preinforme indica, no existen casos reales de desaparición de ningún niño. No hemos recibido ningún reporte, no tenemos nombres ni apellidos”, remarcó la dirigenta, minimizando el impacto de la alerta al asegurar que durará “solo por esta semana”.

Apertura a colaborar y la hipótesis laboral

Pese a sus severos reparos con el tratamiento de la información, Michel-Ange Joseph manifestó la total disposición de la comunidad organizada para colaborar de manera activa con las autoridades del Estado chileno para esclarecer las dudas institucionales. “Queremos las cifras, nombre completo, relación con quién, para también colaborar”, detalló respecto a los datos necesarios para verificar el estado de los menores.

Adicionalmente, en declaraciones entregadas al medio internacional PanamPost, la activista aportó un elemento de análisis para explicar el desajuste en los registros de localización. Según su hipótesis, la falta de ubicación de los niños y jóvenes no responde a dinámicas delictivas, sino a una realidad socioeconómica: “Hay familias que han cambiado de región ante la falta de empleo estable y se trasladan a zonas rurales en busca de trabajo”. No obstante, la líder comunitaria concluyó que, si efectivamente existieron fallas o debilidades en los mecanismos de seguimiento del proceso de reunificación familiar por parte de los organismos públicos, es una situación que debe ser debidamente aclarada.