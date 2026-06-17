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República Checa - Sudáfrica: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Los europeos enfrentaran a los africanos en un partido clave para continuar con las ilusiones de avanzar de fase en la Copa del Mundo.

Lucas San Martín

(Photo by Luke Hales/Getty Images)

(Photo by Luke Hales/Getty Images) / Luke Hales

Este jueves comenzará la segunda fecha de la Copa del Mundo con República Checa contra Sudáfrica. Ambas selecciones se enfrentaran con el objetivo de seguir con las ilusiones de avanzar de fase en la cita mundialista.

Los europeos llegan a este partido tras caer por 2 a 1 ente Corea del Sur. Por su lado, los africanos vienen de perder ante el local, México, por 2 a 0. Por esto mismo, este partido es crucial para los dos equipos, ya que el perdedor estaría prácticamente eliminado de la Copa del Mundo.

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Para este encuentro, Sudáfrica tendrá dos bajas importantes en su equipo: Sphephelo Sithole y Themba Zwane, ambos por recibir tarjeta roja directa en el debut del Mundial 2026.

Este duelo será válido por el Grupo A, el cual conforman México y Corea del Sur, los dos países con tres puntos cada uno.

¿A qué hora juegan República Checa - Sudáfrica por el Mundial 2026?

Este decisivo partido por el Grupo A de la fase de grupos, se disputará el jueves 18 de junio a las 12:00 horas de Chile. Este duelo se disputará en el Estadio Atlanta de Estados Unidos.

¿Dónde se podrá ver por TV el República Checa - Sudáfrica por el Mundial 2026?

El enfrentamiento entre checos y sudafricanos no estará disponible por transmisión abierta en la televisión chilena. Este se podrá ver a través de DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv. Esta última es una opción de pago.

En cuanto a las plataformas de streaming, estará disponible por DGO y Paramount+

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