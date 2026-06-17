Gobernador Orrego enfrenta proceso clave: Tricel fija fecha para revisar solicitud que busca destituirlo

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) fijó la fecha en que revisará el requerimiento presentado por consejeros regionales de Chile Vamos y del Partido Republicano que busca la destitución del gobernador metropolitano, Claudio Orrego.

Cabe recordar que la acción fue ingresada en julio de 2025 por 16 consejeros regionales. En el escrito, sostienen que la autoridad incurrió en un “notable abandono de deberes” y una “contravención grave al principio de probidad administrativa ”.

De acuerdo con una resolución del tribunal fechada el 16 de junio, la causa fue puesta en tabla y su revisión quedó programada para el próximo 7 de agosto, a partir de las 15:00 horas, según consignó CNN Chile.

¿Qué podría ocurrir si prospera el requerimiento?

De prosperar la acción, Claudio Orrego podría ser removido de su cargo. En ese escenario, su reemplazante debería ser elegido entre los integrantes del Consejo Regional Metropolitano.

La revisión del requerimiento se producirá luego de que el pasado 2 de junio se conociera que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo del gobernador en el caso ProCultura.