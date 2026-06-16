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VIDEO. Steffan Kramer sorprende con imitación a Kylian Mbappé durante el Mundial 2026: “Todas las groserías las aprendí con...”

El humorista dio a conocer su nueva rutina a través de su cuenta de Instagram.

Nicolás Lara Córdova

Steffan Kramer sorprende con imitación a Kylian Mbappé durante el Mundial 2026: “Todas las groserías las aprendí con...”

Este martes la selección francesa hizo su debut en el Mundial 2026 al enfrentar a Senegal en el primer partido del grupo I de la competencia que se está desarrollando en Canadá, Estados Unidos y México.

A través de sus redes sociales y previo al debut de ‘Les Bleus’, el humorista chileno, Steffan Kramer sorprendió a sus seguidores y al mundo del fútbol con una imitación a la estrella francesa, Kylian Mbappé.

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El reconocido imitador aprovechó el furor que existe por el álbum oficial del Mundial 2026 para poder realizar su rutina mientras abre unos sobres de láminas.

“Son las láminas del álbum. Me falta la más importante que es la mía. Voy a abrir ahora a ver si salgo yo. ¿Matías Fernández?“, comenzó.

“Ya he abierto 10 sobres y no aparezco en ni uno. Si no me sale Mbappé me saco una selfie”, remató.

Además, el humorista aprovechó de simular como si Kylian Mbappé estuviera en Chile.

“Estoy contento de estar en Chile, me voy mañana al aeropuerto en Uber. Me va a llevar un venezolano. Voy a llegar dos horas antes del partido”, indicó.

“He aprendido el tema de la tapa, el ‘Pato’ Yáñez y todo el tema de las groserías lo he aprendido con el ‘Huaso’ Isla. Por eso me gusta Chile, tiene mucha alegría”, agregó.

Por último, el humorista comentó que Kylian “habla igual a Polimá WestCoast” y canta un extracto de “Ultra Solo”.

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