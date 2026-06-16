Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5439 del martes 16 de junio

Este martes 16 de junio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5439, el premio total alcanzó los $3.000 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5439

Loto: $720 millones

$720 millones Recargado: $70 millones

$70 millones Revancha: $470 millones

$470 millones Desquite: $180 millones

$180 millones Jubilazo $1.000.000: $720 millones

$720 millones Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

$240 millones Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5439 del Loto

Loto: 2, 37, 10, 40, 36, 6

2, 37, 10, 40, 36, 6 Comodín: 35

Multiplicador: 3

Recargado: 35, 38, 39, 11, 30, 4

35, 38, 39, 11, 30, 4 Revancha: 38, 3, 41, 19, 36, 33

38, 3, 41, 19, 36, 33 Desquite: 16, 39, 7, 36, 40, 5

Jubilazo

29, 15, 6, 18, 4, 20

35, 7, 41, 5, 22, 18

21, 3, 31, 32, 35, 1

22, 11, 29, 35, 34, 12

24, 5, 14, 38, 31, 37

Jubilazo 50 años