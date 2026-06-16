¿Pan con levadura de 5.300 años? El asombroso hallazgo en la momia de Ötzi que revoluciona la ciencia

Un estudio internacional logró aislar y cultivar levaduras viables desde el cuerpo del “hombre de los hielos”, permitiendo elaborar una masa madre funcional. El hito científico ayuda a comprender cómo la vida moderna, los antibióticos y la industrialización han transformado radicalmente las bacterias de nuestro organismo.

Un grupo de investigadores logró un hito científico excepcional al recuperar y cultivar levaduras viables desde el cuerpo de Ötzi, la célebre momia de los Alpes que permaneció conservada en el hielo por más de 5.300 años.

El hallazgo, publicado en la revista Microbiome, no solo permitió a los científicos elaborar un pan de masa madre funcional, sino que abre una ventana única para entender cómo han evolucionado los microorganismos asociados al ser humano a lo largo de la historia.

El estudio identificó distintas especies de levaduras capaces de sobrevivir a condiciones extremas dentro del ecosistema microbiano de la momia. Tras meses de trabajo, los expertos lograron cultivarlas con éxito, un resultado que incluso los ha llevado a explorar futuras aplicaciones en la producción de cerveza.

Sin embargo, la relevancia principal va mucho más allá de la recreación de alimentos ancestrales. Para Felipe Muñoz-Guzmán, PhD e investigador joven del Instituto Milenio de Biología Integrativa (IBio), el verdadero valor radica en la historia del microbioma. “Encontrar ADN microbiano antiguo ya es científicamente relevante, pero recuperar microorganismos viables es mucho más excepcional”, explica el científico chileno.

Aislar estas capas temporales permite a los científicos observar cómo se transforman estos ecosistemas a lo largo de miles de años. En el caso de la microbiota digestiva de Ötzi, se identificaron bacterias vinculadas a una alimentación rica en fibra, cereales integrales y carbohidratos complejos, lo que coincide con los datos que ya se tenían sobre la dieta del “hombre de los hielos”.

El impacto de la vida moderna en nuestro cuerpo

El descubrimiento enciende alertas sobre cómo el estilo de vida actual ha modificado el cuerpo humano en un periodo evolutivo muy breve. Factores como la industrialización de los alimentos, la urbanización, la menor exposición a la naturaleza y el uso masivo de antibióticos han alterado profundamente nuestro microbioma en comparación con las poblaciones del pasado.

“La agricultura, la fermentación de alimentos, la industrialización, el uso de antibióticos y la urbanización han transformado profundamente las comunidades microbianas que viven en nuestro organismo”, afirma Muñoz-Guzmán.

El especialista del IBio destaca que este tipo de investigaciones ayudará a entender cómo han cambiado las funciones microbianas y planteará nuevas preguntas sobre las enfermedades modernas relacionadas con la salud intestinal y el sistema inmune. No obstante, advierte que esto no significa que los microorganismos antiguos sean necesariamente mejores o curativos.

“Más allá de la curiosidad de un pan elaborado con levaduras de hace miles de años, el estudio refuerza una idea cada vez más presente en la biología moderna: la historia humana también puede leerse a través de los microorganismos que han acompañado a nuestra especie desde tiempos prehistóricos”, concluye el investigador.