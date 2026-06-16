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Gabriel Boric inmortaliza a su hija con tatuaje de violetas realizado por reconocida artista chilena

La tatuadora María León mostró registros de la sesión y reveló el especial significado detrás del nuevo tatuaje del expresidente.

Nelson Quiroz

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El expresidente Gabriel Boric protagonizó un emotivo gesto familiar al tatuarse unas violetas en homenaje a su hija Violeta, según reveló en redes sociales la tatuadora chilena María León, conocida en Instagram como @marialeontattoo.

La artista compartió distintos registros de la sesión a través de sus historias y publicaciones, donde inicialmente sorprendió a sus seguidores con la pregunta: “¿Adivinen quién vino hoy?”.

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Más tarde confirmó que se encontraba tatuando al exmandatario. En una de las imágenes, León escribió: “Gracias Gabriel por venir a homenajear a tu linda Violetita”, dejando en evidencia el significado personal del diseño escogido.

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Posteriormente, la tatuadora publicó fotografías de la jornada junto al mensaje: “Suerte que me compré la camarita antes de esta sesión. Gracias Gabriel por venir, lo pasamos regio y tatuamos violetas”. La publicación rápidamente acumuló cientos de reacciones y comentarios en redes sociales.

María León, reconocida por su trabajo especializado en tatuajes botánicos, también destacó que una de las mayores satisfacciones de su oficio ha sido conocer personas diversas y admiradas por ella.

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