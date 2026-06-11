Este jueves 11 de junio comenzó una nueva edición de la Copa del Mundo en Canadá, Estados Unidos y México con el duelo entre México y Sudáfrica, desatando la euforia mundialista en distintos puntos del planeta.

Junto con el álbum oficial del Mundial 2026, los conductores de la línea de buses Nueva Llacolén de Concepción dieron a conocer una inédita colección inspirada en el certamen más importante del fútbol.

La colección, que ya se hizo viral en redes sociales, consiste en los boletos que reciben los pasajeros al pagar su pasaje en las micros del recorrido que circula por la capital de la Región del Biobío.

Cada boleto incluye los escudos de las 48 selecciones clasificadas a la cita planetaria, sus mascotas y algunas de las principales figuras del torneo, como Lionel Messi, Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo, completando un total de 132 diseños distintos.

Los conductores de esta tradicional línea de buses de la Región del Biobío compartieron la colección a través de redes sociales y recordaron que la única forma de obtener estos boletos es pagando la tarifa completa del pasaje.