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Cae red de pesca ilegal en Los Ríos: formalizan a 54 detenidos, incluidos carabineros y exfuncionario de Sernapesca

Entre los capturados también se encuentran un funcionario de la Municipalidad de Valdivia y una cajera de un peaje de La Unión.

Ruth Cárcamo

Matías Gallegos

Cae red de pesca ilegal en Los Ríos: formalizan a 54 detenidos, incluidos carabineros y exfuncionario de Sernapesca

Cae red de pesca ilegal en Los Ríos: formalizan a 54 detenidos, incluidos carabineros y exfuncionario de Sernapesca

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Este martes inició la audiencia de formalización contra 54 personas detenidas en el marco de un operativo que permitió desarticular una organización criminal dedicada a la extracción, transporte y comercialización ilegal de recursos marinos en el sur del país.

Durante el procedimiento policial se allanaron 18 domicilios en distintas regiones de Chile y se incautaron más de $100 millones en efectivo, además de cerca de 12 toneladas de salmón.

Según los antecedentes dados a conocer, los recursos pesqueros eran extraídos ilegalmente en la comuna de Calbuco y posteriormente llevados a centros de acopio en la región de Los Ríos, donde eran procesados para aparentar un origen legal antes de ser distribuidos.

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Exfuncionario de Sernapesca entre los detenidos

Entre lo detenidos hay un periodista de la Municipalidad de Valdivia, carabineros en servicio activo y en retiro, una cajera del peaje Troncal de La Unión y un exfuncionario del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

Respecto de este último, la directora nacional de Sernapesca, María Soledad Tapia, señaló que su detención “expresa uno de los aspectos más riesgosos de la asociación ilícita y el crimen organizado cuando se trata de vulnerar a las instituciones de control”.

Asimismo, afirmó que el servicio ha fortalecido sus mecanismos internos para “prevenir, detectar y sancionar a tiempo los delitos funcionarios”.

En la audiencia, los imputados serán formalizados por delitos de asociación criminal, lavado de activos, cohecho, falsificación de instrumento público, delitos contra la salud pública e infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura.

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