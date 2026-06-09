Cae red de pesca ilegal en Los Ríos: formalizan a 54 detenidos, incluidos carabineros y exfuncionario de Sernapesca

Este martes inició la audiencia de formalización contra 54 personas detenidas en el marco de un operativo que permitió desarticular una organización criminal dedicada a la extracción, transporte y comercialización ilegal de recursos marinos en el sur del país.

Durante el procedimiento policial se allanaron 18 domicilios en distintas regiones de Chile y se incautaron más de $100 millones en efectivo, además de cerca de 12 toneladas de salmón.

Según los antecedentes dados a conocer, los recursos pesqueros eran extraídos ilegalmente en la comuna de Calbuco y posteriormente llevados a centros de acopio en la región de Los Ríos, donde eran procesados para aparentar un origen legal antes de ser distribuidos.

Exfuncionario de Sernapesca entre los detenidos

Entre lo detenidos hay un periodista de la Municipalidad de Valdivia, carabineros en servicio activo y en retiro, una cajera del peaje Troncal de La Unión y un exfuncionario del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

Respecto de este último, la directora nacional de Sernapesca, María Soledad Tapia, señaló que su detención “expresa uno de los aspectos más riesgosos de la asociación ilícita y el crimen organizado cuando se trata de vulnerar a las instituciones de control”.

Asimismo, afirmó que el servicio ha fortalecido sus mecanismos internos para “prevenir, detectar y sancionar a tiempo los delitos funcionarios”.

En la audiencia, los imputados serán formalizados por delitos de asociación criminal, lavado de activos, cohecho, falsificación de instrumento público, delitos contra la salud pública e infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura.