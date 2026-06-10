La “crisis silenciosa” de las matemáticas: cómo afecta el pensamiento crítico de los escolares

Cuando se habla de matemáticas, muchas veces la atención se concentra en las notas, las pruebas y los resultados académicos.

Sin embargo, especialistas advierten que las dificultades en esta área podrían tener un impacto mucho más profundo en los escolares.

El problema no estaría solo en resolver operaciones o aplicar fórmulas, sino en cómo los estudiantes enfrentan situaciones nuevas, analizan información y justifican sus respuestas.

Según el análisis, los bajos desempeños en resolución de problemas pueden afectar habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la argumentación y la toma de decisiones fundamentadas.

Matemáticas: mucho más que fórmulas y resultados correctos

La especialista de Ziemax, María Jesús Forteza, plantea que esta asignatura debe entenderse como una herramienta para desarrollar competencias que van más allá de la sala de clases. “Las matemáticas constituyen una oportunidad para desarrollar habilidades fundamentales como analizar información, identificar patrones, evaluar alternativas y fundamentar decisiones”, señaló.

Uno de los puntos críticos, según la experta, está en la diferencia entre repetir procedimientos aprendidos y comprender realmente cómo abordar un problema. Es decir, muchos estudiantes pueden resolver ejercicios conocidos, pero se complican cuando deben elegir una estrategia, explicar su razonamiento o justificar por qué llegaron a una respuesta.

En esa línea, Forteza advierte que “existe una brecha entre aplicar una fórmula y comprender cuándo, cómo y por qué utilizarla”. A esto se suman interrupciones de aprendizaje acumuladas, menos espacios para razonar en profundidad y modelos educativos centrados históricamente en la respuesta correcta más que en el proceso.

El componente emocional también aparece como un factor relevante. Resolver problemas implica equivocarse, tolerar la frustración y perseverar frente a desafíos. Por eso, la especialista sostiene que “resulta fundamental considerar la confianza en las propias capacidades, la disposición a equivocarse y la perseverancia frente a los desafíos”.

Para enfrentar este escenario, los expertos recomiendan promover clases donde los estudiantes expliquen sus ideas, comparen estrategias, analicen errores y trabajen con problemas vinculados a situaciones reales. Como resume Forteza, “más que enseñar únicamente procedimientos, el desafío actual es enseñar a pensar matemáticamente”.