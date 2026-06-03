¿Escribes mezclando mayúsculas y minúsculas? Esto significaría según la psicología

La forma en que una persona escribe a mano puede entregar señales sobre su estilo expresivo, su estado emocional o la manera en que busca comunicar sus ideas.

En esa línea, la mezcla poco convencional de letras mayúsculas y minúsculas ha sido interpretada por especialistas como un rasgo asociado a la necesidad de diferenciarse.

Según la psicología, esta práctica no siempre responde a un simple descuido. En algunos casos, puede vincularse con una personalidad creativa, inconformista o con una tendencia a romper estructuras tradicionales al momento de expresarse.

¿Por qué algunas personas mezclan mayúsculas y minúsculas al escribir?

Según especialistas, quienes alternan letras de manera irregular podrían estar buscando una marca personal o una forma distinta de destacar frente a los demás.

Paralelamente, este tipo de escritura también puede aparecer en personas con pensamiento rápido, alta carga emocional o necesidad de enfatizar determinadas ideas.

Entre los rasgos más asociados a este hábito aparecen la creatividad, la originalidad, la agilidad mental y el deseo de llamar la atención. También puede manifestarse en momentos de ansiedad, euforia, prisa o conflicto interno.

El grafólogo Federico Carelli, a través de un video en YouTube, ha explicado que esta mezcla puede relacionarse con una tendencia a la rebeldía o con una búsqueda constante de diferenciación .

No obstante, también existe una explicación más simple: algunas personas escriben así por moda, costumbre o influencia de redes sociales. Por eso, esta tipo de escritura no necesariamente se trata de un indicador.