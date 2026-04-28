“Recibí algunas ofertas de Perú, pero valoro mucho estar en casa”: Chris Vorpahl desiste del retiro y firma por la rama de voleibol de Colo Colo

Con el término de la temporada en el voleibol femenino chileno, no solo sorprendió que Boston College no fuera campeón, sino también el anuncio del fin de la carrera de una referente de la actividad, Chris Vorpahl.

Sin embargo, tras disputar el Sudamericano de Clubes con las “Águilas”, la deportista de 35 años sorprendió al anunciar su contratación como parte de la rama de voleibol del Club Social y Deportivo Colo Colo.

“Yo creo que la vida da muchas vueltas. Yo estaba muy convencida de que tenía que dejar el club que había cumplido un ciclo en Boston College, para quienes tengo una gratitud inmensa y un respeto inmenso porque es el club que me formó, en el cual crecí, en el cual formé historia. Nada de eso cambia, pero también creo que con los cierres de ciclo aparecen nuevas oportunidades. Fue a partir de eso que surgieron algunas conversaciones, después unas reuniones, ahí ya empezaron las negociaciones, pero me quise dar una nueva oportunidad”, comentó en diálogo con ADN TOP.

“Todavía me siento bien, es como darse una nueva oportunidad, pero en otro lugar. Es como renovarse también, yo también lo necesitaba y creo que todos vamos a ser beneficiados con esto. Fue una decisión difícil, yo de verdad estaba pensando que no iba a volver a jugar, pero la vida da muchas vueltas y yo creo que uno no tiene que tener miedo de arrepentirse, quizás de pensar las cosas mejor y de darse una nueva oportunidad”, recalcó Chris Vorpahl, confiando en sus chances de seguir compitiendo.

“Era muy loco, sí sentía que quería seguir jugando o que podía seguir jugando, pero a la vez también sentía que había cumplido un ciclo y que ya quizás no pertenecía de la misma misma forma a lugares donde estaba. El Sudamericano de Clubes me sirvió para entender que estoy todavía al nivel, que con mis 35 años puedo competirte igual a igual con chicas más jóvenes o con chicas de mi misma edad, con chicas de selección. Entonces eso también me incentivó, me motivó. Llegué con un aire distinto, con la cabeza más abierta de haber mirado una realidad de la cual yo no estaba hace mucho tiempo por el voley playa. Recibí algunas ofertas de Perú, pero en realidad hoy día yo valoro mucho estar en casa, estar con mi familia, y fue por eso que decidí darme esta nueva oportunidad, no en el extranjero, sino que acá en Chile y en un club tan grande como Colo Colo”, reconoció, apuntando a darle jerarquía al plantel albo, que nunca ha sido campeón nacional de voleibol femenino.

“Vamos a tener que hacernos cargo un poco de ser un equipo que va a ir en busca de lo más alto del campeonato. Yo vengo de una institución súper bien formada, estructurada, pero de tamaño, ni comparable con lo que es Colo Colo, ni la exposición, ni la vitrina que tiene. Es un poco como jugar unos Juegos Panamericanos porque estás expuesto a la opinión de la gente, a una hinchada tremenda, a que la gente quizás comente cosas buenas, malas. Con mi edad, entiendo que no voy a poder complacer a todo el mundo, que probablemente van a venir críticas, pero como dicen, “si te gusta el durazno, bancate la pelusa”. Cuando uno representa un club así de grande, todos estos coletazos o todo lo que pueda conllevar hay que llevarlo con orgullo y no verlo como una carga, sino que como un desafío e ir para adelante", reconoció quien espera ir evaluando año a año su continuidad en el “Cacique”.

Eso sí, Chris Vorpahl apuntó a la presión que existirá sobre el club tras su llegada. “No va a ser nada fácil. Un equipo no es solo llamar a buenas jugadoras y juntarlas, sino que también hay un componente de mística, de cómo nos entendemos, de qué estoy dispuesta a hacer por mi compañer. Van a haber muchas cosas que nos van a ayudar a soportar esta presión. También tenemos que creerlo, la verdad que creo que Colo Colo le ha faltado por ahí un poquitito en algunos años no tener ese miedo al éxito y creo que vamos a tener que trabajar mucho mentalmente para afrontar cada desafío que venga. La verdad que mi temporada anterior, no por no haber ganado, pero fue rara, no me sentí bien y esto es una nueva oportunidad y no quiero desaprovecharla”, concluyó en ADN TOP.