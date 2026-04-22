Macao vs. Las Vegas: las ciudades que luchan por la hegemonía del ecosistema del juego en 2026

El juego atraviesa un periodo de crecimiento y transformación a nivel mundial. Aunque el sector del casino en Chile apenas se está consolidando, durante décadas, países como Estados Unidos dominaron a nivel mundial. La ciudad de Las Vegas, en concreto, reino desde los años 30 como el epicentro del ocio gracias a sus numerosos resorts y casinos.

Sin embargo, en 2026, la ciudad enfrenta una realidad sombría: el contrato tácito entre la ciudad y el visitante promedio parece haberse roto. En este contexto de declive, otra capital amenaza la hegemonía del destino estadounidense: Macao.

El fin de la “Ciudad del Pecado”: ¿Por qué Las Vegas está perdiendo su hegemonía en el mundo del juego?

Según informes recientes, la capital del juego atraviesa su declive más profundo desde la era de la pandemia, impulsado por diversos factores económicos y políticos.

Los números son contundentes. En 2025, Las Vegas atrajo a 3,1 millones de visitantes menos que el año anterior, lo que representa una caída del 7.5%, la cifra anual más baja desde 2021. Este desplome no es un fenómeno aislado; la ciudad encadenó 11 meses consecutivos de descensos en el volumen de turistas, culminando en una caída del 9.5% en el tráfico del aeropuerto Harry Reid hacia finales de año.

Expertos señalan a la “economía en forma de K” como la principal responsable. Mientras que el 10% más rico de la población estadounidense impulsa casi la mitad del gasto en consumo, la clase media (el motor histórico de Las Vegas) se está desvaneciendo. Datos de la LVCVA revelan que el segmento de hogares con ingresos medianos (alrededor de $80,000 anuales) ahora representa sólo el 6% de los visitantes, una caída estrepitosa frente a años anteriores.

La diversificación de ingresos, que antes era una fortaleza, se ha vuelto un arma de doble filo. Aunque el gasto promedio por jugador subió a $848, el juego ahora representa menos del 40% de los ingresos totales, frente al 60% histórico. Con tarifas de hotel que, a pesar de bajar un 5%, siguen acompañadas de “tasas de resort” superiores a los $50, el turista de ocio siente que el “valor por su dinero” ha desaparecido tras un muro de pagos y precios dinámicos.

Incluso el turismo internacional se ha resentido; las aerolíneas canadienses redujeron su capacidad en un 30% debido a tensiones políticas y arancelarias .

Macao toma el trono: la nueva capital mundial del juego

Mientras Las Vegas lucha por retener a una clase media golpeada por la inflación, Macao está consolidando su posición como el centro neurálgico del juego a nivel global. En 2026, la Región Administrativa Especial de China no solo ha recuperado su vigor prepandémico, sino que también ha establecido récords que superan a la famosa “Strip” de Nevada.

De acuerdo con un reciente informe de The Traveler, Macau alcanzó un hito histórico al superar los 10 millones de llegadas de visitantes a mediados de marzo de 2026. Esta cifra se alcanzó 12 días antes que en 2025, lo que evidencia un ritmo de crecimiento acelerado.

Durante los primeros meses del año, la ciudad promedió unos 126,000 visitantes diarios, lo que representa un aumento sólido del 14% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En 2025, Macao recibió a alrededor de 40 millones de turistas, superando su propio récord histórico de 2019 (39.4 millones).

Gracias a esto, la ciudad ha consolidado su recuperación financiera con hitos no vistos desde 2019. En mayo de 2025, impulsado por la Semana Dorada, los ingresos brutos por juego alcanzaron los $2.620 millones, un aumento interanual del 5%. Durante los días pico de esta festividad, la actividad en los casinos generó ingresos diarios de $124 millones.

El impulso continuó en julio, rompiendo récords pospandemia con $2,730 millones (MOP 22,130 millones), un salto del 19% respecto a 2024. Aunque los ingresos anuales muestran una resiliencia constante, el mercado aún se sitúa por debajo de los niveles máximos de 2019, lo que mantiene una brecha que Macao busca cerrar mediante este crecimiento sostenido.

Otros destinos que destacan en 2026

Mientras el eje tradicional Las Vegas-Macao experimenta una reconfiguración, otros destinos han emergido como potencias capaces de atraer tanto al apostador profesional como al turista de lujo.

Singapur, por ejemplo, se ha consolidado como un rival directo de Macao en Asia. Con solo dos complejos principales, Marina Bay Sands y Resorts World Sentosa, la ciudad-estado ha logrado cifras de ingresos asombrosas. Su éxito radica en el concepto de “resort integrado”, en el que el casino es solo una parte de una oferta que incluye parques temáticos, museos y una arquitectura icónica.

Lejos de la estética masiva de Nevada, Monte Carlo sigue siendo el estándar de oro para el juego de élite. El Casino de Monte-Carlo es un monumento a la opulencia del siglo XIX. A diferencia de otros centros, aquí la experiencia se centra en la exclusividad y el “glamour” europeo, atrayendo de esta manera a una clientela que prefiere la discreción y los límites de apuesta extremadamente altos en un entorno de lujo mediterráneo.