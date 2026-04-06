Revolución en el fútbol brasileño: la CBF reúne a clubes para discutir la creación de una liga única entre las series A y B

En una jornada clave para el futuro del fútbol brasileño, la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) se reunió este lunes con representantes de los clubes de las Series A y B para discutir la creación de una liga única, que pretende agrupar a los equipos de ambas categorías.

“Hoy fue un día histórico para el fútbol brasileño. Por primera vez, las Series A y B se reunieron con la CBF para abordar un tema que definirá nuestro futuro: la creación de una liga única”, señaló el presidente de la CBF, Samir Xaud.

“Este es un momento que exige responsabilidad, visión y, sobre todo, unidad. La formación de una liga única tiene un objetivo muy claro: revalorizar el fútbol brasileño”, agregó el mandamás de la entidad.

Según explicó el organismo en un comunicado, la CBF presentó una serie de estudios para mostrar el potencial sin explotar del fútbol brasileño, cuya primera división nacional es la sexta liga más valiosa del mundo.

“Se realizó una comparación entre diferentes aspectos estructurales del campeonato brasileño y los principales campeonatos nacionales del mundo, revelando áreas en Brasil donde aún se necesitan mejoras: calendario, horario de los partidos, estadios (asistencia, seguridad e infraestructura), retransmisiones, comunicación y redes sociales, marketing, fuga de jóvenes talentos, gobernanza de las normas y la situación financiera de los clubes", afirmó la CBF.

Dado que los derechos de transmisión del Brasileirao están comprometidos hasta 2029, la propuesta para crear una liga única se proyecta a partir de la temporada 2030.

El objetivo principal de esta primera reunión es establecer un foro de debate. A mediano plazo, se buscará desarrollar un plan estratégico para los próximos tres años y, a largo plazo, la creación de la liga con la participación de la CBF.