Fallido viacrucis mexicano: actor que representaba a Jesús cae en plena escena en México

SANTIAGO

Un inesperado momento se vivió en el viacrucis de San Martín de las Flores, en Jalisco, cuando el actor que interpretaba a Jesús sufrió una caída en medio de la representación.

El hecho se produjo durante la escena de la crucifixión, instante en que el participante resbaló y cayó desde la estructura, alterando el desarrollo normal de la actividad.

La situación provocó diversas reacciones en el público, desde sorpresa hasta preocupación, debido a lo aparatosa de la caída.

Tras lo ocurrido, el actor fue auxiliado rápidamente por el equipo presente.