VIDEO. Fallido viacrucis mexicano: actor que representaba a Jesús cae en plena escena en México
El incidente ocurrió durante una tradicional escenificación, generando sorpresa y preocupación entre los asistentes.
SANTIAGO
Un inesperado momento se vivió en el viacrucis de San Martín de las Flores, en Jalisco, cuando el actor que interpretaba a Jesús sufrió una caída en medio de la representación.
El hecho se produjo durante la escena de la crucifixión, instante en que el participante resbaló y cayó desde la estructura, alterando el desarrollo normal de la actividad.
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La situación provocó diversas reacciones en el público, desde sorpresa hasta preocupación, debido a lo aparatosa de la caída.
Tras lo ocurrido, el actor fue auxiliado rápidamente por el equipo presente.
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