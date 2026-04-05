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VIDEO. Fallido viacrucis mexicano: actor que representaba a Jesús cae en plena escena en México

El incidente ocurrió durante una tradicional escenificación, generando sorpresa y preocupación entre los asistentes.

Verónica Villalobos

Fallido viacrucis mexicano: actor que representaba a Jesús cae en plena escena en México

SANTIAGO

Un inesperado momento se vivió en el viacrucis de San Martín de las Flores, en Jalisco, cuando el actor que interpretaba a Jesús sufrió una caída en medio de la representación.

El hecho se produjo durante la escena de la crucifixión, instante en que el participante resbaló y cayó desde la estructura, alterando el desarrollo normal de la actividad.

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La situación provocó diversas reacciones en el público, desde sorpresa hasta preocupación, debido a lo aparatosa de la caída.

Tras lo ocurrido, el actor fue auxiliado rápidamente por el equipo presente.

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