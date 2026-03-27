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Caso “Jauría del Biobío”: decretan medidas para imputados que la fiscalía busca endurecer

La jueza rechazó la prisión preventiva para los adultos y la internación del menor, mientras el Ministerio Público busca revertir la medida ante la Corte de Apelaciones.

Pablo Castillo

Caso “Jauría del Biobío”: decretan medidas para imputados que la fiscalía busca endurecer

El Juzgado de Garantía de Concepción resolvió este viernes decretar arresto domiciliario total y arraigo nacional para los cinco imputados en el denominado caso “Jauría del Biobío”, descartando la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. La decisión fue adoptada por la jueza Solange Andrade en la audiencia de formalización.

Tras el fallo, la fiscal Oriana Oviedo presentó una apelación verbal, la que ya se encuentra en trámite. El adolescente de 17 años involucrado en la causa quedó sujeto a arresto domiciliario total, mientras que los cuatro adultos permanecerán detenidos de forma transitoria a la espera de lo que determine la Corte de Apelaciones. El tribunal fijó además un plazo de cinco meses para la investigación.

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El caso ha generado alto impacto en la región del Biobío y se vincula con un violento ataque ocurrido a comienzos de este año, donde los cinco involucrados habrían dado muerte de Cristóbal Miranda, joven de 20 años, en Talcahuano. La indagatoria apunta a un grupo organizado que habría actuado de manera coordinada en una agresión con características de represalia.

De acuerdo al Ministerio Público, existirían conversaciones en redes sociales donde varios participantes habrían planificado el ataque, incluyendo amenazas explícitas contra las víctimas. Estas evidencias son parte de la tesis de la Fiscalía, que sostiene que el hecho fue premeditado y ejecutado por múltiples involucrados.

En las últimas horas, además, se concretó la detención de nuevos sospechosos, lo que amplía el número de imputados y refuerza la línea investigativa. Con la apelación en curso, el futuro de las medidas cautelares quedará ahora en manos del tribunal de alzada, en una causa que sigue en pleno desarrollo

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