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FOTOS. Casa con ascensor, gimnasio, armas y dinero en efectivo: qué se sabe del operativo que dejó más de 20 detenidos en la RM

El presunto líder fue detenido en una vivienda con inusuales características y presentaba heridas de bala en sus piernas.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Casa con ascensor, gimnasio, armas y dinero en efectivo: qué se sabe del operativo que dejó más de 20 detenidos en la RM

Durante este martes, un operativo del OS7 de Carabineros permitió incautar drogas, armamento de fuego, munición, dinero en efectivo y un chaleco antibalas, en el marco de una investigación por tráfico de drogas que derivó en múltiples allanamientos simultáneos.

El procedimiento consideró 13 entradas y registros en las comunas de Estación Central, Padre Hurtado, Talagante y La Ligua, dejando hasta ahora 20 personas detenidas, mientras continúan las diligencias para establecer el alcance de la organización.

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Entre los hallazgos, uno de los puntos que concentró la atención fue el domicilio del presunto líder de la banda, donde se detectaron elementos poco habituales: un ascensor al interior de una vivienda de dos pisos y una estructura exterior habilitada como gimnasio, lo que da cuenta del nivel de recursos asociados al grupo.

En paralelo, el principal detenido presentaba heridas de bala en sus piernas, producto de un incidente armado previo, por lo que fue retirado del inmueble con movilidad reducida

Además, se conoció un antecedente vinculado al entorno familiar del imputado. Su hija, Génesis, de 17 años, murió en 2018 tras recibir un disparo durante un asalto tipo portonazo en la comuna de Vitacura.

En ese hecho, personal de Carabineros hizo uso de su arma de servicio, mientras los involucrados huyeron del lugar y abandonaron a la adolescente en Quilicura.

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