Día del Síndrome de Down: el significado de usar calcetines distintos

Santiago

Este 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 con el objetivo de promover la conciencia pública y destacar el aporte de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad.

El síndrome de Down es una alteración genética producida por la presencia de material extra en el cromosoma 21, lo que se traduce en distintos grados de discapacidad intelectual. A nivel mundial, su incidencia se estima entre 1 de cada mil y 1 de cada 1.100 recién nacidos.

En el marco de esta conmemoración, la ONU invita a utilizar calcetines de colores llamativos o diferentes entre sí, como una forma simbólica de representar la diversidad y fomentar la inclusión.

La iniciativa tiene su origen en la campaña “Rock Your Socks”, impulsada en 2018 por una niña escocesa llamada Chloe Lennon, quien promovió esta acción para generar conversación, despertar curiosidad y visibilizar la importancia del respeto hacia las personas con síndrome de Down.