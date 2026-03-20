¿Qué hacer en Santiago este sábado 21 y domingo 22 de marzo? Revisa acá los mejores panoramas para el fin de semana

Si bien el verano ya terminó, este fin de semana viene cargado con una serie de actividades para realizar durante el sábado 21 y el domingo 22 de marzo en Santiago.

En caso de que aún no tengas un panorama claro para realizar durante el fin de semana, a continuación te dejamos una selección con los mejores para realizar dentro de la región Metropolitana.

Fiesta irlandesa en Malloco

En el marco del “Saint Patrick’s Day”, una de las fechas más icónicas del pueblo irlandés, se realizarán fiestas temáticas repletas de cerveza en distintos puntos del mundo y en Chile no será la excepción.

Este fin de semana en Malloco, en la comuna de Peñaflor, se realizará un encuentro con 14 cervecerías confirmadas. El evento se realizará en el Centro Múnich, en Balmaceda 2933, en Peñaflor, y la entrada tiene un valor de $12.000 en PuntoTicket (disponible aquí).

Ver “Scream 7″

Luego de tres años, vuelve una nueva entrega de la saga y ya está disponible en los distintos cines del país. La expectación en torno a la entrega es grande, considerando que registró el mejor estreno global en la historia de la saga.

Matt Winkelmeyer Ampliar

Yoga gratis en Santiago

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, junto al Departamento de Deportes, realizarán un evento pensado en reconectar cuerpo y mente a través del yoga.

Se realizará una jornada de clases de yoga en el Hotel Le Meridien, en la Av. Libertador Bernardo O’Higgins #136 a pasos del Metro Baquedano, en Santiago, el sábado 21 de marzo. El horario será entre las 07:45 y las 14:30 horas, y será de carácter gratuito.

Guau Fest en Santiago

Reconocido como el primer parque de diversiones 100% para perros en Chile y Latinoamérica, el evento ofrecerá más de 20 actividades diseñadas para el bienestar, disfrute y estimulación de las mascotas.

Habrán stand-up paddle junto a los perros, sesiones de yoga, piscinas especialmente habilitadas para el nado, circuitos de agilidad, desafíos sensoriales y zonas de relajación para las mascotas. La experiencia se desarrollará entre las 10:00 horas y las 20:00 horas del sábado 21 y domingo 22 de marzo. Las entradas están disponibles en PuntoTicket y parten desde desde los $20.000.

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Corrida para mujeres en Santiago

Este sábado 21 de marzo, Santiago recibirá por tercera vez la Women’s Nigth Out, única carrera atlética nocturna del país que busca generar consciencia para que el deporte femenino pueda ocupar y disfrutar la ciudad con seguridad.

La actividad partirá a eso de las 18:30 horas en la Plaza de la Aviación, en la comuna de Providencia. Las entradas para participar se pueden comprar a través del sitio web de la carrera (disponible aquí).

Concierto gratuito de violinistas en Puente Alto

Este sábado 21 de marzo, el Gimnasio del Colegio Mayor Tobalaba será escenario del Concierto Inaugural 2026 de la Academia Orquin, institución que impulsa el desarrollo musical en 14 establecimientos educacionales de la región Metropolitana.

En la actividad participarán escolares de entre 7 y 18 años, empezará a eso de las 12:00 horas y tendrá una duración de 50 minutos. Además, es de carácter gratuita.

El recinto queda ubicado en Av. Camilo Henríquez 4206, en la comuna de Puente Alto, en la región Metropolitana.