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Fiscalía alista formalización contra exdiputado Joaquín Lavín tras desafuero total notificado por la Corte Suprema

El exparlamentario es investigado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Ruth Cárcamo

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

La Fiscalía quedó habilitada para formalizar al exdiputado Joaquín Lavín León, luego de que la Corte Suprema notificara su desafuero por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Al respecto, el fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada Anticorrupción, señaló que fueron notificados de la “resolución en que dio lugar en todas sus partes el desafuero solicitado por el Ministerio Público”, según consignó La Tercera.

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Luego, añadió que desde ahora el ente persecutor está habilitado “para formalizar la investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que conformen a la gravedad de los hechos por estos delitos”.

Fraude al fisco por $104 millones

Desde la Fiscalía enfatizaron que “los antecedentes reunidos permiten sustentar la imputación respecto de los delitos de corrupción investigados, superando el umbral exigido para autorizar el desafuero”.

Previamente, el fiscal Campos argumentó que “existen antecedentes graves y serios” que apuntan a que el exdiputado habría defraudado al fisco por $104 millones.

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