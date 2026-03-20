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El último adiós: Presidente Kast asistirá al funeral del sargento Javier Figueroa en Puerto Varas

El Mandatario estará acompañado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

Este viernes se iniciarán los preparativos para despedir al sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa, quien falleció este jueves tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial en Puerto Varas.

El último adiós del funcionario contempla una serie de ceremonias en su honor, en las que participarán distintas autoridades, entre ellas el Presidente José Antonio Kast, según consignó 24 Horas.

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Junto al Mandatario estará la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quienes también confirmaron su asistencia al funeral.

Despedida del sargento de Carabineros Javier Figueroa

Según información del Ministerio de Seguridad, se espera que al mediodía el Servicio Médico Legal entregue el cuerpo del uniformado. Luego, a las 18:00 horas está programado un responso en la iglesia Sagrado Corazón de Puerto Varas.

La ceremonia continuará el sábado, con un nuevo responso a las 9:30 horas en el mismo lugar. Después, a las 12:00 horas habrá un receso y a las 15:00 horas se dará paso a una misa.

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X @Carabdechile | El sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa.

Tras la ceremonia, en un horario por confirmar, se realizará un pie de cueca a la salida de la iglesia. Luego, el cortejo avanzará por calle Verbo Divino, bajando por San Francisco, donde se rendirán honores.

Finalmente, el cortejo se dirigirá hacia Puerto Montt, pasando por la gran bandera, hasta llegar al cementerio Parque La Esperanza, donde se realizará su sepultura.

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