;

VIDEO. Estudiantes protestan en Colegio Pedro de Valdivia de Providencia: denuncian fallas en baños, salas y otras zonas

Los alumnos acusan que el recinto al que fueron trasladados presenta múltiples problemas de infraestructura, entre ellos baños en mal estado, fallas en cañerías, ausencia de detectores de humo y falta de espacios adecuados para comer, además de operar sin contar con recepción final.

Cristóbal Álvarez

Estudiantes protestan en Colegio Pedro de Valdivia de Providencia: denuncian fallas en baños, salas y otras zonas

Estudiantes del Colegio Pedro de Valdivia de Providencia iniciaron un paro para denunciar una serie de problemas en la nueva sede a la que fueron trasladados para desarrollar sus clases.

Según acusaron, el recinto sería más pequeño que el establecimiento anterior y presenta múltiples deficiencias estructurales, lo que ha generado preocupación entre la comunidad escolar.

Revisa también:

ADN

Entre los problemas mencionados por los alumnos se encuentran paredes perimetrales deterioradas, baños sin tapas, ausencia de detectores de humo y falta de sillas de ruedas para eventuales emergencias.

Además, indicaron que las cañerías del recinto presentan fallas, que desde el primer día de clases ya existían baños en mantenimiento, y que el establecimiento no cuenta con espacios adecuados para que los estudiantes puedan comer.

El inmueble, ubicado en Antonio Varas 1235, tampoco contaría con recepción final, pese a que actualmente se encuentra funcionando con estudiantes.

Los alumnos aseguraron que han realizado reclamos formales en reiteradas ocasiones, sin obtener respuestas satisfactorias por parte de las autoridades del establecimiento, lo que finalmente motivó la paralización de actividades.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad