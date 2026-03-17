Estudiantes protestan en Colegio Pedro de Valdivia de Providencia: denuncian fallas en baños, salas y otras zonas

Estudiantes del Colegio Pedro de Valdivia de Providencia iniciaron un paro para denunciar una serie de problemas en la nueva sede a la que fueron trasladados para desarrollar sus clases.

Según acusaron, el recinto sería más pequeño que el establecimiento anterior y presenta múltiples deficiencias estructurales, lo que ha generado preocupación entre la comunidad escolar.

Entre los problemas mencionados por los alumnos se encuentran paredes perimetrales deterioradas, baños sin tapas, ausencia de detectores de humo y falta de sillas de ruedas para eventuales emergencias.

Además, indicaron que las cañerías del recinto presentan fallas, que desde el primer día de clases ya existían baños en mantenimiento, y que el establecimiento no cuenta con espacios adecuados para que los estudiantes puedan comer.

El inmueble, ubicado en Antonio Varas 1235, tampoco contaría con recepción final, pese a que actualmente se encuentra funcionando con estudiantes.

Los alumnos aseguraron que han realizado reclamos formales en reiteradas ocasiones, sin obtener respuestas satisfactorias por parte de las autoridades del establecimiento, lo que finalmente motivó la paralización de actividades.