Reforma previsional y sueldo líquido: cuánto podría cambiar realmente tu ingreso

Tras la entrada en vigencia de la Ley N.° 21.735, la reforma previsional en Chile ha dejado de ser un proyecto y ya están en marcha los cambios que se implementarán paulatinamente hacia 2033.

El cambio estructural más relevante se centra en el aumento progresivo de la cotización, que ese año alcanzará un 8,5 % adicional a cargo del empleador.

Este incremento no solo busca elevar el monto de las futuras pensiones, sino también financiar beneficios inmediatos como la bonificación por años cotizados y corregir brechas mediante la compensación por expectativa de vida, herramientas clave del nuevo Seguro Social.

A diferencia del sistema anterior, donde el ahorro recaía mayoritariamente en el esfuerzo individual del trabajador, el nuevo esquema introduce una responsabilidad compartida que fortalece el fondo común a través del aporte del empleador.

De esta forma, desde agosto de 2025, deben aportar un 1 % adicional al sistema, porcentaje que subirá anualmente hasta completar el 7 % en los próximos siete años.

El nuevo aporte del 8,5 %: ¿de dónde sale y quién lo paga?

Para el trabajador, la duda más recurrente es: con este nuevo escenario, ¿Cuánto cambiará mi sueldo? La respuesta corta es: nada, ya que este aumento no se descuenta del salario del trabajador.

La ley establece que el 8,5 % es de cargo exclusivo del empleador. ¿Qué implica? Que, si un trabajador recibe un sueldo líquido determinado, este no debe sufrir ninguna variación negativa producto de la reforma.

El aporte adicional se calcula sobre la remuneración imponible, pero se añade “por sobre” el sueldo bruto acordado, funcionando como un costo previsional extra para la empresa y no como un descuento para el trabajador.

En la práctica, de ese 1 % que comenzó a regir este año, una fracción del 0,1 % se inyecta directamente a la pensión futura del trabajador, cifra que escalará hasta el 4,5 % al final de la transición en 2033.

En resumen, el sueldo líquido debe permanecer intacto, mientras tu fondo de pensiones irá aumentando con el tiempo.

Esto, no solo por el aporte directo adicional, sino también porque el 4 % del aporte restante del empleador se destina al Seguro Social, una herramienta diseñada para reducir brechas históricas.

¿Su objetivo? Garantizar mejores pensiones para quienes cotizaron décadas con sueldos bajos y equilibrar la balanza entre hombres y mujeres, compensando las lagunas previsionales que suelen causar las labores de cuidado.

Información para planificar

La reforma previsional ya es una realidad que busca elevar las jubilaciones sin sacrificar el consumo actual de los trabajadores. Para el empleado dependiente, esto se traduce en una mayor acumulación de capital para su vejez a costo de la empresa.

Comprender esta nueva estructura es vital para cualquier planificación financiera a largo plazo.

En un escenario donde la reforma previsional ya es una realidad operativa, la tarea para el trabajador chileno es realizar un seguimiento constante de estos nuevos flujos y verificar que el impacto de la ley se traduzca efectivamente en una mayor acumulación de capital para su pensión, sin que esto altere el equilibrio de sus finanzas personales presentes.