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La frase sin filtro con la que Pato Torres calificó el regreso de Teatro en Chilevisión: programa renació tras 12 años

El actor cuestionó el renovado elenco del histórico espacio humorístico que volvió a la programación.

Javier Méndez

La frase sin filtro con la que Pato Torres calificó el regreso de Teatro en Chilevisión: programa renació tras 12 años

El regreso de Teatro en Chilevisión a la televisión abierta no pasó inadvertido.

Aunque el histórico espacio volvió con buenos números de audiencia tras más de diez años fuera de pantalla, la nueva abrió un debate entre sus televidentes por la ausencia de uno de sus rostros más emblemáticos: Pato Torres.

Fue el propio actor quien abordó el retorno del formato durante su paso por No es nada personal, de TVR, donde entregó una mirada crítica sobre la apuesta del canal.

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Según expresó, “creo que es incorrecto. La comedia como tal requiere de actores que sean comediantes”. En la misma línea, agregó que “si van a hacer comedia, tienen que hacerlo pensando en aquello”.

Naturalmente, uno de los puntos que más comentarios ha generado tras el debut del programa es justamente la falta del histórico actor en pantalla.

Lejos de incomodarse por eso, Torres sostuvo que la situación incluso lo favorece. “Me sirve mucho porque se ve la importancia de un personaje que falta ahí”, afirmó.

Más adelante, el intérprete reveló que sí imaginaba una fórmula distinta para el retorno. “Siempre es importante mantener el equilibrio, la experiencia y lo nuevo. Un mix es lo que haría yo”, señaló.

“Yo creo que se farrearon el primer capítulo”, dijo sin rodeos. Luego profundizó en esa idea y sostuvo que habría sido “muy atrevido y entretenido” haberlo invitado al estreno para darle un impulso especial al regreso.

“Agradezco profundamente el cariño que me tiene la gente”, sumó en cierto punto del diálogo quien protagonizó más de 400 obras y fue el cerebro detrás de la idea original.

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