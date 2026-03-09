;

Temblor se percibe en la zona central de Chile: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Mediante sus redes sociales, Senapred entregó más detalles de lo sucedido.

Juan Castillo

ADN

ADN

Durante la madrugada de este lunes, Senapred reportó un temblor que se percibió en la zona central del país.

Según detalló el organismo de emergencia, el sismo tuvo una magnitud de 3,8.

En tanto, su epicentro se ubicó a 12 kilómetros al noroeste de Punitaqui, en la región de Coquimbo.

Las autoridades se encuentran evaluando posibles afectaciones a personas o daños a infraestructura y servicios básicos tras el movimiento telúrico.

El temblor, registrado a las 06:02 horas, también se percibió en localidades como Ovalle, Monte Patria, Punitaqui, Rí­o Hurtado, Combarbalá, Andacollo, Illapel, Salamanca, y Vicuña.

