A través de redes sociales, usuarios del Metro de Santiago han reportado largas esperas para abordar trenes en la Línea 3, servicio que se encuentra afectado por retrasos.

Según explicó la empresa, L3 presenta retraso “en su frecuencia habitual”, lo cual motivó en un principio al cierre de algunas estaciones, sin embargo, estas fueron reabiertas.

En ese sentido, y a través de X (ex Twitter), usuarios del servicio han expresado su malestar, y diversos registros muestran aglomeraciones en diferentes estaciones, principalmente en Los Libertadores.

Nos informaron fallas con tren, nos devolvieron a los libertadores, pero no pueden abrir las puertas del metro ya que estan bloqueadas y estación se encuentra colapsada pic.twitter.com/o5fHvT2R19 — Fuera Paqui (@Artyomalekseye) March 9, 2026

Debido a los atrasos que esta situación puede generar en la población, Metro de Santiago puso a disposición un justificativo que sirve para presentar tanto en contexto laboral como estudiantil.