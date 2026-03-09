Metro de Santiago informa retraso en frecuencia de trenes en Línea 3 hoy lunes: así funciona el servicio
Mediante sus redes sociales, la empresa reportó esta situación.
A primeras horas de este lunes 9 de marzo, el Metro de Santiago informó problemas en su servicio habitual.
A través de sus redes sociales, la empresa reportó retrasos en su frecuencia habitual de trenes en Línea 3.
Según detallaron, el aviso se informó a eso de las 06:48 horas. “Línea 3 presenta retraso en su frecuencia habitual”, señalaron.
Desde la empresa de transporte ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio y retomar con normalidad el tiempo de viaje en la L3.
