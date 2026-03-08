Revelan el millonario sueldo que recibió el presidente de Falabella en 2025: una cifra “fuera de serie”

Tras confirmarse que el ejecutivo Enrique Ostalé dejará la presidencia de Falabella este 17 de marzo, la memoria anual de la compañía reveló la estratosférica cifra que percibió durante el ejercicio 2025.

El ex alto mando de la firma no se fue con las manos vacías. Según el reporte financiero de la empresa, Ostalé recibió una remuneración bruta de $2.118 millones de pesos , consolidándose como uno de los directores mejor pagados de Chile en el último año.

La cifra se desglosa en una dieta fija de $289 millones y un impactante pago variable de $1.829 millones. Este último monto se disparó gracias a las millonarias utilidades que reportó el retailer el año pasado y al alza de la acción de la compañía, que rentó un 83%, según detalló Pulso.

Para dimensionar el monto, la remuneración de Ostalé fue casi diez veces mayor a la que recibió en 2024, cuando sumó “solo” $277 millones. Con este cierre, el ejecutivo se ubica en la cúspide del ranking de sueldos empresariales, sobrepasando los $1.172 millones que percibió el presidente del Banco de Chile, Pablo Granifo.