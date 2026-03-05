;

VIDEO. Desalojo de rucos termina en incendio en Recoleta: queman dos estructuras bajo puente Patronato

El operativo buscaba desalojar a las personas que viven a orillas del río Mapocho.

Juan Castillo

Gabriel Riveros

ADN

ADN

Durante un desalojo de rucos bajo el Puente Patronato, en Recoleta, en el tramo entre Santa María y Miraflores, se registró la quema de dos estructuras que eran utilizadas como refugio.

La situación obligó a la presencia de Bomberos y elevó la preocupación por el riesgo y la seguridad del sector.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, quienes vivían debajo del puente, donde estaban los rucos, quemaron dos de estas, lo que derivó en un despliegue de emergencia.

Revisa también:

ADN

Operativo con Delegación Presidencial y Municipalidad de Santiago

En paralelo, el operativo contó con coordinación territorial. Según la información del lugar, Delegación Presidencial junto a Municipalidad de Santiago se movilizaron en un recorrido operativo desde Av. Concepción hasta llegar al Puente Patronato, con el objetivo de intervenir el punto y ordenar el área.

A partir de ese despliegue, el foco estuvo puesto en despejar el espacio y contener eventuales riesgos.

Por ahora, el episodio vuelve a tensionar el debate sobre cómo abordar rucos, seguridad y recuperación de espacios públicos en zonas de alta circulación.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad