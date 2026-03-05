Durante un desalojo de rucos bajo el Puente Patronato, en Recoleta, en el tramo entre Santa María y Miraflores, se registró la quema de dos estructuras que eran utilizadas como refugio.

La situación obligó a la presencia de Bomberos y elevó la preocupación por el riesgo y la seguridad del sector.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, quienes vivían debajo del puente, donde estaban los rucos, quemaron dos de estas, lo que derivó en un despliegue de emergencia.

Operativo con Delegación Presidencial y Municipalidad de Santiago

En paralelo, el operativo contó con coordinación territorial. Según la información del lugar, Delegación Presidencial junto a Municipalidad de Santiago se movilizaron en un recorrido operativo desde Av. Concepción hasta llegar al Puente Patronato, con el objetivo de intervenir el punto y ordenar el área.

A partir de ese despliegue, el foco estuvo puesto en despejar el espacio y contener eventuales riesgos.

Por ahora, el episodio vuelve a tensionar el debate sobre cómo abordar rucos, seguridad y recuperación de espacios públicos en zonas de alta circulación.