Cada vez más jóvenes: esta es la edad en que los hombres están consultando por implante capilar en Chile

Uno de cada cuatro pacientes masculinos que busca soluciones definitivas para la alopecia es joven, motivado por la aparición de las primeras “entradas” y la exposición digital.

Mario Vergara

La forma en que los hombres enfrentan la pérdida de cabello en Chile ha dado un giro generacional. Según cifras de la Clínica Témpora, el 24% de los pacientes masculinos que acuden a evaluación tiene entre 21 y 35 años.

Aunque el grueso de las consultas (45%) todavía se concentra en el tramo de los 36 a 50 años, la tendencia indica que los hombres jóvenes ya no consideran la calvicie como un proceso inevitable del envejecimiento.

Las causas del inicio temprano

Los especialistas señalan que, si bien la causa principal sigue siendo la sensibilidad genética a la hormona dihidrotestosterona (DHT), existen factores modernos que aceleran el proceso o la decisión de operarse:

  • Impacto de la imagen digital: La exposición constante en redes sociales y entornos laborales virtuales ha convertido la imagen personal en parte de la proyección profesional.
  • Estrés crónico: Este factor puede agravar caídas difusas (efluvios telógenos) y acelerar la alopecia androgénica en personas con predisposición.
  • Detección precoz: La aparición de las llamadas “entradas” es la principal alerta que motiva a los jóvenes a consultar de manera temprana.

Tratamientos: El implante no siempre es el primer paso

A pesar del auge en las consultas, los médicos recalcan que el implante capilar se recomienda principalmente cuando ya no existen folículos activos en zonas específicas o para restaurar densidad. Para los pacientes jóvenes en etapas iniciales, existen alternativas para frenar la progresión:

  • Fármacos y terapias regenerativas: Tratamientos bajo supervisión médica para estabilizar la caída.
  • Células madre: Procedimientos orientados a mejorar la calidad del cabello existente.

El riesgo de la “cura milagrosa”

Los expertos advierten que muchos jóvenes, ante la ansiedad que genera la pérdida de cabello, caen en la automedicación o el uso de productos sin respaldo científico. Estas prácticas pueden provocar una pérdida irreversible de folículos que podrían haberse conservado con un diagnóstico oportuno. La recomendación es consultar ante las primeras señales, como el retroceso de la línea frontal o la disminución de densidad en la zona superior.

