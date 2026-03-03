;

VIDEO. Velorio de hincha de Colo Colo deja dos detenidos: realizaron desórdenes y lanzaron decenas de fuegos artificiales

Cerca de 3.000 personas se reunieron durante la madrugada en calle Lucero con Platón, donde encendieron bengalas y fuegos artificiales por varios minutos, lo que obligó la intervención de Carabineros con carro lanzagua.

Cristóbal Álvarez

Gabriel Riveros

Una masiva concentración de hinchas de Colo Colo en Pudahuel obligó a la intervención de Carabineros durante la madrugada de este martes, en el contexto del velatorio del simpatizante albo asesinado el pasado domingo, dejando dos personas detenidas y el funeral declarado como de alto riesgo por las autoridades.

Cerca de las 00:30 horas, en la intersección de calle Lucero con Platón, se reunieron aproximadamente 3.000 personas, quienes portaban lienzos, instrumentos musicales y bengalas, además de encender fuegos artificiales que, según denunciaron vecinos, se extendieron por alrededor de diez minutos.

Ante la magnitud de la convocatoria, personal de la 55ª Comisaría de Pudahuel, junto a efectivos de Control de Orden Público (COP), intervino en el lugar utilizando el carro lanzagua. En ese contexto, algunos asistentes comenzaron a lanzar elementos contundentes contra los funcionarios policiales, para luego dispersarse

Carabineros informó la detención de un hombre por porte de fuegos artificiales, quien no registra antecedentes penales. Posteriormente, se confirmó que hasta ahora hay dos personas detenidas, aunque ambas estarían vinculadas a desórdenes e incivilidades en el marco de la caravana, más que directamente al homicidio que se investiga.

Tras los incidentes, el servicio quedó normalizado en el sector. En paralelo, el funeral del hincha se realizará durante este martes en la comuna de Maipú, con un amplio contingente policial.

La Delegación Presidencial Metropolitana declaró la ceremonia como de alto riesgo, activando los protocolos establecidos por ley. El cuerpo será trasladado desde el Servicio Médico Legal hasta el cementerio, sin velorio extendido en domicilio, con el fin de prevenir nuevos incidentes.

