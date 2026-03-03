;

VIDEO. “Me trataron de loca”: especial fruta chilena provoca locura en TikTok y divide a las redes

Más de 352 mil visualizaciones tiene el video que reabrió el debate sobre esta fruta típica. ¿La conocías?

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES - CAPTURAS

GETTY IMAGES - CAPTURAS

Más de 352 mil visualizaciones y más de 2 mil comentarios acumula el video de la creadora de contenido _masbby, quien instaló en redes sociales un inesperado debate gastronómico: la existencia del “durazno beterraga”.

Desde Santiago, la tiktoker mostró el fruto directamente desde el árbol, asegurando que muchos la trataron de “loca” por mencionar una variedad que, según algunos usuarios, “no existe”. “No porque no salga en Santiago no existe”, respondió en el registro, donde exhibe el duraznero en plena temporada.

ADN

Getty Images REFERENCIAL / wulingyun

El video, acompañado de hashtags como #surdechile y #comida, generó una ola de reacciones, especialmente de usuarios del sur que confirmaron su existencia. “Sureña, confirmo que hay”, escribió una seguidora. Otros comentaron que es común en ciudades como Valdivia tener un duraznero beterraga en casa.

Revisa también

ADN

La fruta destaca por su intenso color rojizo, que recuerda a la betarraga, su textura jugosa y su aroma profundo. Algunos usuarios aseguraron que es ideal para mermeladas, mientras otros revelaron que la comían incluso con sal en el campo.

El fenómeno no solo abrió conversación sobre variedades tradicionales menos conocidas en la capital, sino que también reactivó el orgullo sureño en redes sociales. “Son exquisitos”, “me antojé” y “es lo más rico” se repiten entre los comentarios.

Así, el durazno beterraga pasó de ser una fruta típica de la zona centrosur a convertirse en tendencia nacional, demostrando que en TikTok basta una cosecha en temporada para encender el debate gastronómico en Chile.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad