Más de 352 mil visualizaciones y más de 2 mil comentarios acumula el video de la creadora de contenido _masbby, quien instaló en redes sociales un inesperado debate gastronómico: la existencia del “durazno beterraga”.

Desde Santiago, la tiktoker mostró el fruto directamente desde el árbol, asegurando que muchos la trataron de “loca” por mencionar una variedad que, según algunos usuarios, “no existe”. “No porque no salga en Santiago no existe”, respondió en el registro, donde exhibe el duraznero en plena temporada.

El video, acompañado de hashtags como #surdechile y #comida, generó una ola de reacciones, especialmente de usuarios del sur que confirmaron su existencia. “Sureña, confirmo que hay”, escribió una seguidora. Otros comentaron que es común en ciudades como Valdivia tener un duraznero beterraga en casa.

La fruta destaca por su intenso color rojizo, que recuerda a la betarraga, su textura jugosa y su aroma profundo. Algunos usuarios aseguraron que es ideal para mermeladas, mientras otros revelaron que la comían incluso con sal en el campo.

El fenómeno no solo abrió conversación sobre variedades tradicionales menos conocidas en la capital, sino que también reactivó el orgullo sureño en redes sociales. “Son exquisitos”, “me antojé” y “es lo más rico” se repiten entre los comentarios.

Así, el durazno beterraga pasó de ser una fruta típica de la zona centrosur a convertirse en tendencia nacional, demostrando que en TikTok basta una cosecha en temporada para encender el debate gastronómico en Chile.