;

Luto en Hollywood: muere Robert Carradine, actor estadounidense de “Lizzie McGuire” y “Django sin cadenas”

Su familia confirmó que enfrentó una lucha contra el trastorno bipolar, un afección que había deteriorado su salud en los últimos años.

Javier Méndez

Luto en Hollywood: muere Robert Carradine, actor estadounidense de “Lizzie McGuire” y “Django sin cadenas”

Robert Carradine, actor estadounidense reconocido por su trabajo en cine y televisión, murió esta semana a los 71 años

La noticia fue confirmada por su familia en un comunicado, donde detallaron que artista falleció tras una “valiente lucha” contra el trastorno bipolar, enfermedad con la que batalló durante cerca de dos décadas.

Para el público masivo, uno de sus papeles más recordados fue como el padre de Lizzie en Lizzie McGuire y en The Lizzie McGuire Movie, donde compartió elenco con Hilary Duff. Tras conocerse la noticia, la actriz publicó un mensaje en redes con una frase breve y directa: “Esto duele”.

Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban”, añadió la intérprete.

Revisa también:

ADN

Además de su rol como el padre de la protagonista, Carradine destacó por liderar la comedia de culto La venganza de los nerds y por su participación en la laureada cinta de Quentin Tarantino, Django sin cadenas.

Dentro de sus créditos de TV también aparecen producciones como Kung FU, donde compartió con su hermano David Carradine, y otras como Bonanza, MASH* y ER.

ADN

MICHAEL TRAN

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad