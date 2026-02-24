Luto en Hollywood: muere Robert Carradine, actor estadounidense de “Lizzie McGuire” y “Django sin cadenas”

Robert Carradine, actor estadounidense reconocido por su trabajo en cine y televisión, murió esta semana a los 71 años

La noticia fue confirmada por su familia en un comunicado, donde detallaron que artista falleció tras una “valiente lucha” contra el trastorno bipolar, enfermedad con la que batalló durante cerca de dos décadas.

Para el público masivo, uno de sus papeles más recordados fue como el padre de Lizzie en Lizzie McGuire y en The Lizzie McGuire Movie, donde compartió elenco con Hilary Duff. Tras conocerse la noticia, la actriz publicó un mensaje en redes con una frase breve y directa: “Esto duele”.

“Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban”, añadió la intérprete.

Además de su rol como el padre de la protagonista, Carradine destacó por liderar la comedia de culto La venganza de los nerds y por su participación en la laureada cinta de Quentin Tarantino, Django sin cadenas.

Dentro de sus créditos de TV también aparecen producciones como Kung FU, donde compartió con su hermano David Carradine, y otras como Bonanza, MASH* y ER.