Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5390 del domingo 22 de febrero

No hubo ganadores con seis aciertos y el pozo se acumula.

Gabriel Esteffan

La Polla Chilena de Beneficencia realizó este domingo 22 de febrero el sorteo 5390 del Loto, concurso que contó con un pozo acumulado de $4.500 millones distribuidos en sus distintas categorías.

Durante la instancia se dieron a conocer los números ganadores del Loto, además de los resultados del Recargado, Revancha, Desquite y las diferentes modalidades del Jubilazo.

Hubo dos ganadores de la Súper Quina (5 aciertos + comodín), que tenía un pozo de $14.675.790.

Revisa los números ganadores del sorteo 5390

  • Loto: 2 - 10 - 13 - 27 - 30 - 32
  • Comodín: 5
  • Multiplicar: 2
  • Recargado: 25 - 38 - 40 - 33 - 26 - 4
  • Revancha: 17 - 2 - 35 - 24 - 27 - 21
  • Desquite: 22 - 20 - 16 - 18 - 5 - 12
¿Cuánto cuesta jugar el Loto?

El precio de jugar al Loto depende de la modalidad del sorteo:

  • Loto: $1.000.
  • Loto y Recargado: $1.500.
  • Loto, Recargado y Revancha: $1.800.
  • Loto, Recargado, Revancha y Desquite: $2.000.
  • Loto, Recargado, Revancha, Desquite y Multiplicar: $2.500.
  • Loto, Recargado, Revancha, Desquite y Jubilazo $2.500.
  • Loto, Recargado, Revancha, Desquite, Jubilazo y Multiplicar: $3.000.
  • Loto, Recargado, Revancha, Desquite, Jubilazo, Multiplicar y Jublilazo 50 años: $3.500.

