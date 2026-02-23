Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5390 del domingo 22 de febrero
No hubo ganadores con seis aciertos y el pozo se acumula.
La Polla Chilena de Beneficencia realizó este domingo 22 de febrero el sorteo 5390 del Loto, concurso que contó con un pozo acumulado de $4.500 millones distribuidos en sus distintas categorías.
Durante la instancia se dieron a conocer los números ganadores del Loto, además de los resultados del Recargado, Revancha, Desquite y las diferentes modalidades del Jubilazo.
Hubo dos ganadores de la Súper Quina (5 aciertos + comodín), que tenía un pozo de $14.675.790.
Revisa los números ganadores del sorteo 5390
- Loto: 2 - 10 - 13 - 27 - 30 - 32
- Comodín: 5
- Multiplicar: 2
- Recargado: 25 - 38 - 40 - 33 - 26 - 4
- Revancha: 17 - 2 - 35 - 24 - 27 - 21
- Desquite: 22 - 20 - 16 - 18 - 5 - 12
¿Cuánto cuesta jugar el Loto?
El precio de jugar al Loto depende de la modalidad del sorteo:
- Loto: $1.000.
- Loto y Recargado: $1.500.
- Loto, Recargado y Revancha: $1.800.
- Loto, Recargado, Revancha y Desquite: $2.000.
- Loto, Recargado, Revancha, Desquite y Multiplicar: $2.500.
- Loto, Recargado, Revancha, Desquite y Jubilazo $2.500.
- Loto, Recargado, Revancha, Desquite, Jubilazo y Multiplicar: $3.000.
- Loto, Recargado, Revancha, Desquite, Jubilazo, Multiplicar y Jublilazo 50 años: $3.500.
