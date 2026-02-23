Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5390 del domingo 22 de febrero / AILEN DÍAZ

La Polla Chilena de Beneficencia realizó este domingo 22 de febrero el sorteo 5390 del Loto, concurso que contó con un pozo acumulado de $4.500 millones distribuidos en sus distintas categorías.

Durante la instancia se dieron a conocer los números ganadores del Loto, además de los resultados del Recargado, Revancha, Desquite y las diferentes modalidades del Jubilazo.

Hubo dos ganadores de la Súper Quina (5 aciertos + comodín), que tenía un pozo de $14.675.790.

Revisa los números ganadores del sorteo 5390

Loto : 2 - 10 - 13 - 27 - 30 - 32

: 2 - 10 - 13 - 27 - 30 - 32 Comodín : 5

: 5 Multiplicar : 2

: 2 Recargado : 25 - 38 - 40 - 33 - 26 - 4

: 25 - 38 - 40 - 33 - 26 - 4 Revancha : 17 - 2 - 35 - 24 - 27 - 21

: 17 - 2 - 35 - 24 - 27 - 21 Desquite: 22 - 20 - 16 - 18 - 5 - 12

¿Cuánto cuesta jugar el Loto?

El precio de jugar al Loto depende de la modalidad del sorteo: