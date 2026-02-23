;

Más de 30 mil personas vibraron este fin de semana con la versión 51 del Festival Longaví Canta 2026

Con más de 30 mil asistentes, la música, humor y tradición llenaron tres noches en la región del Maule.

ADN Radio

Más de 30 mil personas vibraron este fin de semana con la versión 51 del Festival Longaví Canta 2026

Más de 30 mil personas fueron parte de la LI versión del Festival de la Canción Longaví Canta 2026, consolidando este evento como uno de los espectáculos más importantes del Maule Sur.

La comuna vivió tres jornadas llenas de talento, identidad y emoción, donde el tradicional galardón “Nevado de Longaví” volvió a ser el símbolo máximo de la competencia musical y artistas en el escenario.

El viernes 20 la fiesta comenzó con el folclor de Tamara Yáñez junto a la Academia de Cueca Municipal “Pasión por mi Tierra”, seguido por el ritmo sound de Rodrigo Tapari, el humor de Sergio Freire y el cierre bailable de Noche de Brujas. Además, el público disfrutó de la presentación del jurado Juan Antonio Labra, la competencia de canto y la presentación de las candidatas a reina.

El sábado 21 el ritmo lo marcó el grupo local Wallí con danza africana, seguido por el ritmo cumbiero de La Combo Tortuga, el humor de Los Atletas de la Risa y el género urbano de Bayron Fire. Esa noche se coronó a la nueva reina 2026, Valentina Araya y se entregó el Nevado de Longaví a la ganadora de la competencia, Nicole Labra con la canción La Quintralada, además contamos con la presentación de la presidenta del jurado Consuelo Schuster.

La jornada final fue pensada para toda la familia, comenzando con el show infantil del Perro Chocolo. Además, el rock chileno se tomó el escenario junto a Los Bunkers, seguido por la agrupación Alma y Tradición Cuequera para continuar con la fusión de la música ranchera y urbana de Toly Fu y cerrar con toda la energía de Los Pincheiras del Sur.

El alcalde Jaime Briones Jorquera agradeció la masiva convocatoria y destacó el trabajo del Honorable Concejo Municipal, funcionarios y colaboradores, reafirmando que Longaví sigue creciendo como capital cultural del centro sur de Chile.

ADN
ADN

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad