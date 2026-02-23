Más de 30 mil personas vibraron este fin de semana con la versión 51 del Festival Longaví Canta 2026

Más de 30 mil personas fueron parte de la LI versión del Festival de la Canción Longaví Canta 2026, consolidando este evento como uno de los espectáculos más importantes del Maule Sur.

La comuna vivió tres jornadas llenas de talento, identidad y emoción, donde el tradicional galardón “Nevado de Longaví” volvió a ser el símbolo máximo de la competencia musical y artistas en el escenario.

El viernes 20 la fiesta comenzó con el folclor de Tamara Yáñez junto a la Academia de Cueca Municipal “Pasión por mi Tierra”, seguido por el ritmo sound de Rodrigo Tapari, el humor de Sergio Freire y el cierre bailable de Noche de Brujas. Además, el público disfrutó de la presentación del jurado Juan Antonio Labra, la competencia de canto y la presentación de las candidatas a reina.

El sábado 21 el ritmo lo marcó el grupo local Wallí con danza africana, seguido por el ritmo cumbiero de La Combo Tortuga, el humor de Los Atletas de la Risa y el género urbano de Bayron Fire. Esa noche se coronó a la nueva reina 2026, Valentina Araya y se entregó el Nevado de Longaví a la ganadora de la competencia, Nicole Labra con la canción La Quintralada, además contamos con la presentación de la presidenta del jurado Consuelo Schuster.

La jornada final fue pensada para toda la familia, comenzando con el show infantil del Perro Chocolo. Además, el rock chileno se tomó el escenario junto a Los Bunkers, seguido por la agrupación Alma y Tradición Cuequera para continuar con la fusión de la música ranchera y urbana de Toly Fu y cerrar con toda la energía de Los Pincheiras del Sur.

El alcalde Jaime Briones Jorquera agradeció la masiva convocatoria y destacó el trabajo del Honorable Concejo Municipal, funcionarios y colaboradores, reafirmando que Longaví sigue creciendo como capital cultural del centro sur de Chile.

