La carrera que dura dos años y que alcanza en promedio un 96% de empleabilidad en Chile

Chile se ha consolidado como el líder digital de Latinoamérica, destacando por poseer el internet más rápido de la región y estar entre los primeros a nivel mundial. El país es un hub digital clave, encabezando el Índice Global de Innovación y el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial.

Para mantener este liderazgo, hay una carrera de cuatro semestres que se ha vuelto indispensable para formar a los profesionales que, en diversos roles y sectores industriales como minería, salud, retail, logística, finanzas, servicio público y educación, contribuyen a la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras y seguras.

Se trata de Técnico en Telecomunicaciones y Servicios Digitales alcanza un 96% de empleabilidad y un sueldo promedio que supera el $1 millón al primer año de titulado, según el último Estudio de Empleabilidad realizado por la casa de estudios.

“La carrera prepara a los estudiantes para diseñar, implementar y gestionar redes de telecomunicaciones y servicios digitales, abarcando áreas como servicios digitales, seguridad de redes, gestión de proyectos y tecnologías emergentes como 5G y IoT”, dice Gonzalo Labra, director de Área de Informática, Ciberseguridad y Telecomunicaciones de Inacap.

Los profesionales adquieren conocimiento en manejo de herramientas tecnológicas como Cisco, Linux, Python y software de gestión de redes.

Los estudiantes “aprenden desde el primer año lo que realizará en el mundo laboral, si bien existe lo teórico, se va mezclando con la práctica en los talleres de redes, Networking y Datacenter, lo que permite acceder a una preparación de calidad”, asegura Labra.