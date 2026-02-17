;

Harvard estudiará el Desierto de Atacama para diseñar futuros resilientes frente a la escasez hídrica

El proyecto contempla trabajo de terreno en Chile entre el 21 de febrero y el 1 de marzo de 2026.

Juan Castillo

Desierto de Atacama

Desierto de Atacama / Antonio Busiello

La Harvard Graduate School of Design desarrollará en 2026 un estudio académico internacional en el Desierto de Atacama, centrado en el diseño de futuros resilientes en territorios marcados por la escasez hídrica.

La investigación se realizará en alianza con Filantropía Cortés Solari, a través de Fundación MERI, y tendrá como caso de estudio la Reserva Elemental Puribeter, ubicada en San Pedro de Atacama.

El proyecto contempla trabajo de terreno en Chile entre el 21 de febrero y el 1 de marzo de 2026, además de una fase previa de preparación académica en Harvard y una etapa posterior de investigación y diseño.

La iniciativa se enmarca en el lanzamiento del programa Misión Elemental, una plataforma de largo plazo que busca generar conocimiento aplicado y modelos de conservación efectiva en distintos ecosistemas del país.

Un laboratorio natural para enfrentar el cambio climático

El estudio, titulado “Diseñando futuros resilientes en territorios con escasez hídrica: lecciones desde Atacama”, será dirigido por el profesor Pablo Pérez-Ramos, académico de Harvard GSD. El enfoque combinará investigación científica, diseño territorial y saberes ancestrales del pueblo Lickanantay, abordando desafíos como la gestión del agua, el cambio climático y la conservación de ecosistemas frágiles.

“El Desierto de Atacama es un laboratorio vivo para repensar cómo diseñamos en un mundo marcado por limitaciones ambientales”, señaló Pérez-Ramos, destacando que la experiencia permitirá a los estudiantes aprender directamente de los sistemas ecológicos y de las prácticas territoriales desarrolladas en condiciones extremas .

Durante el trabajo en terreno, los estudiantes interactuarán con comunidades atacameñas, autoridades locales, organizaciones vinculadas a la gestión hídrica y científicos, con el objetivo de generar propuestas que puedan informar políticas públicas y modelos de desarrollo sostenible en zonas áridas de Chile y otros países.

Desde Filantropía Cortés Solari, su presidenta Francisca Cortés Solari subrayó que “la conservación efectiva se construye desde el territorio, integrando ciencia, cultura y comunidad”, y valoró que una institución como Harvard investigue en el corazón del desierto más árido del mundo como una apuesta concreta por generar soluciones globales desde el sur global .

Entre los resultados esperados se incluyen un informe final, propuestas de diseño territorial, recomendaciones de gobernanza, una exposición académica en Chile y Estados Unidos, y material comunicacional orientado a instancias internacionales como la COP30.

