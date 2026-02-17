Conmovió a miles con su lucha: muere influencer de 23 años tras dura batalla contra el cáncer

Pena en las redes sociales. El influencer italiano Damiano Alberti murió a los 23 años, tres años después de haber hecho público su diagnóstico de cáncer.

La noticia fue confirmada por su familia a través de una publicación en Instagram en horas de lunes 16 de febrero.

“Damiano está libre de todo lo que ha vivido. Una parte de nosotros se ha ido para siempre”, escribieron sus cercanos en un mensaje donde también agradecieron el respaldo de su comunidad digital.

El joven mantenía una audiencia combinada de más de 75 mil seguidores en Instagram, TikTok, YouTube y Twitch.

Cuando Alberti reveló el diagnóstico dijo que le habían detectado un tumor maligno en la pierna, iniciando de inmediato un tratamiento que incluyó quimioterapia.

A lo largo del proceso, decidió compartir su experiencia con franqueza, incluso publicando en YouTube el video “365 días después - La historia de mi enfermedad”, donde relató cómo descubrió la afección y los desafíos médicos.

En septiembre de 2025, el creador actualizó su estado de salud y habló abiertamente de su impacto emocional: “Me había convertido, digamos, en una persona morbosa sin objetivos, sin nada propio que perseguir”, confesó entonces, aludiendo a las dificultades psicológicas derivadas de los diagnósticos poco alentadores.

Su familia destacó que el joven “amaba a toda su comunidad y estaba orgulloso de lo que había logrado construir”, cerrando así una etapa marcada por la resiliencia y la conexión digital.