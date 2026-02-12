;

FOTO. Con la sonda en mano: paciente se fuga del Hospital El Carmen y genera impacto en redes

Según información preliminar aún no se sabe sobre el paradero del hombre que se fugó.

Nicolás Lara Córdova

Con la sonda en mano: paciente se fuga del Hospital El Carmen y genera impacto en redes

Este jueves, un registro de un paciente dándose a la fuga del Hospital El Carmen de la comuna de Maipú se viralizó en redes sociales.

En el video se puede ver al hombre caminar por la calle, mientras escapa, vistiendo solo una bata clínica, su gorro hospitalario y una sonda en su mano.

Este registro fue grabado en la calle El Olimpo y generó impacto de cómo un paciente pudo abandonar el recinto de salud en esas condiciones.

Según información entregada por el medio La Voz de Maipú, desde el centro asistencial comentaron que el hecho ocurrió el pasado 29 de diciembre.

Además, ahondaron en que el paciente era considerado complejo y que tenía antecedentes de policonsumo. La salida de él se llevó a cabo luego de que el mismo solicitara su alta voluntaria.

El centro asistencial comunicó que el hombre se puso agresivo con el personal del hospital y que salió antes de que el trámite del alta se completara.

