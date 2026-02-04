;

VIDEO. Javier Etcheberry apunta contra el PC por su salida de la dirección del SII y califica a Boric como “un mal presidente”

El exdirector del SII abordó el escándalo por contribuciones impagas asociadas a su casa en Paine, asegurando que “me tendieron una trampa”, responsabilizando a los funcionarios y a Jeannette Jara.

El exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, apuntó contra el Partido Comunista (PC) por su salida del organismo, ocurrida en julio de 2025 tras la polémica por el no pago de contribuciones de su casa en Laguna Aculeo.

En diálogo con el podcast Somos Rentables, Etcheberry partió destacando su gestión en el SII: “Creé la Oficina de Crimen Organizado, saqué a los fiscalizadores a la calle, hice varias cosas, pero no fueron suficientes porque en algunos temas no tuve apoyo del Gobierno”.

Respecto a su salida, aseguró que “me tendieron una trampa”, explicando que “se pusieron de acuerdo los funcionarios, la candidata (Jeannette) Jara y la persona que despedí en evaluaciones”.

“Por todos lados está la mano del PC”

“Yo había mandado ocho años antes toda la información de mis propiedades en Aculeo al SII y este no hizo nada. Cuando llegué pedí que me actualizarán, se les perdieron los papeles y después viene la denuncia”, señaló.

Ante esto, Javier Etcheberry sostuvo que “por todos lados está la mano del PC. La mayoría de los funcionarios del SII son del PC, Jara fue muchos años dirigenta de los funcionarios del SII, la funcionaria que le pedí el cargo entiendo que también es de esa tendencia. Entonces, hay muchas coincidencias”.

“¿Por qué el PC me quería echar? No sé. No sé por qué no le gustaba que peleara contra las mafias, no sé por qué no querían que los funcionarios salieran a fiscalizar”, agregó.

“Boric fue un mal presidente”

En esa línea, el exdirector del SII recordó que “cuando yo llegué fui muy bien recibido por el Gobierno y por el Presidente, pero después la situación cambió porque empezó a haber presión de los políticos, del Gobierno y de Jara. Si ella no se hubiera pronunciado tan frontalmente contra mí, no habría pasado lo que pasó”.

Finalmente, calificó la gestión de la actual administración: “Sumando y restando, Boric fue un mal presidente. No estaba preparado y no tiene experiencia, y yo creo que la ideología no corresponde a cómo hay que administrar un país”.

Revisa aquí las declaraciones de Javier Etcheberry (desde el minuto 27:45):

