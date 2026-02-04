VIDEO. Bote pesquero choca con otra embarcación en Valparaíso y termina semihundida: dos personas resultaron lesionadas
Personal de la Armada logró rescatar a las víctimas.
En horas de la mañana de este miércoles, un accidente en alta mar generó el despliegue de personal de la Armada en Valparaíso.
Esto porque dos embarcaciones chocaron a eso de las 06:30 horas, a unas 5 millas al norte de Caleta San Pedro, en Concón.
Revisa también:
Hugo Montenegro, capitán del Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que la colisión fue protagonizada por dos embarcaciones tipo bongo pesquero, donde una de estas terminó bastante dañada, volcada y semi hundida.
Producto de este choque, dos personas resultaron lesionadas. Uno de ellos presentaba una lesión facial con sangrado visible, mientras que el segundo presentó dolores superficiales.
Tras ser trasladados a tierra, los dos lesionados fueron llevados hasta el hospital Gustavo Fricke, donde se encuentran fuera de riesgo vital.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.