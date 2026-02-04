En horas de la mañana de este miércoles, un accidente en alta mar generó el despliegue de personal de la Armada en Valparaíso.

Esto porque dos embarcaciones chocaron a eso de las 06:30 horas, a unas 5 millas al norte de Caleta San Pedro, en Concón.

Hugo Montenegro, capitán del Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que la colisión fue protagonizada por dos embarcaciones tipo bongo pesquero, donde una de estas terminó bastante dañada, volcada y semi hundida.

Producto de este choque, dos personas resultaron lesionadas. Uno de ellos presentaba una lesión facial con sangrado visible, mientras que el segundo presentó dolores superficiales.

Tras ser trasladados a tierra, los dos lesionados fueron llevados hasta el hospital Gustavo Fricke, donde se encuentran fuera de riesgo vital.