La Florida abrirá 6 centros de seguridad con el modelo de prevención de Bukele

La iniciativa no solo contará con sistemas de vigilancia y patrullaje, sino también con espacios comunitarios para talleres y actividades vecinales.

Juan Castillo

La Municipalidad de La Florida se prepara para lanzar a fines de enero una nueva política pública de seguridad barrial inspirada en el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Se trata de la implementación de 6 Centros de Seguridad Ciudadana, una adaptación local de los C.U.B.O. (Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidad), que combinan prevención del delito, presencia territorial y fortalecimiento comunitario.

La iniciativa nace tras un viaje que realizó el alcalde Daniel Reyes a El Salvador durante su campaña municipal de 2024, donde conoció en terreno el funcionamiento de estos centros. A diferencia de un enfoque exclusivamente policial, el modelo apunta a la recuperación de espacios barriales, integrando seguridad, tecnología, deporte y oportunidades de desarrollo social como ejes complementarios.

En La Florida, estos centros no solo contarán con sistemas de vigilancia y patrullaje, sino también con espacios comunitarios para talleres y reuniones vecinales, atención ciudadana, orientación municipal y servicios asociados a la Tarjeta Vecino Vive La Florida. Además, incorporarán zonas de cowork municipal, capacitaciones, apoyo social y una coordinación directa con los equipos de seguridad comunal.

En esta primera etapa se instalarán 6 infraestructuras, ubicadas estratégicamente en Las Perdices con Macul Alto; El Hualle con Rojas Magallanes; Santa Amalia con Avenida La Florida; Vicuña Mackenna con Diego Portales (Plaza Los Copihues); Los Quillayes con Santa Raquel; y Las Gardenias con Santa Raquel.

El alcalde Reyes destacó que la iniciativa responde a una prioridad central de su gestión. “La seguridad dejó de ser un discurso y pasó a ser acción. Estos centros permiten recuperar el control del territorio y devolver tranquilidad a los barrios, con planificación, presencia del Estado local y trabajo con la comunidad”, señaló.

Los primeros recintos en ser inaugurados serán El Hualle Sur con Rojas Magallanes y Los Quillayes con Santa Raquel, ambos con más de un 85% de avance. El resto de los centros presenta progresos de entre 25% y 65%, y su funcionamiento está programado para el primer semestre de 2026.

El proyecto también fue presentado por Reyes a José Antonio Kast durante las campañas presidenciales y municipales, con la idea de que el modelo pueda escalar a nivel nacional. Según explicó el edil, el compromiso fue adaptar la experiencia salvadoreña a la realidad local “con decisión y sin complejos”, manteniendo el foco en la prevención y el control territorial.

Desde el municipio subrayan que La Florida no es una excepción en esta tendencia: experiencias similares existen en ciudades como Medellín, Bogotá, Barcelona, Madrid, Nueva York, Los Ángeles y Tokio, donde la seguridad se aborda desde la proximidad, el urbanismo social y la presencia permanente del Estado en los barrios.

