Temblor se registra en zona central de Chile hoy 2 de febrero: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un sismo se registró durante la tarde de este lunes 2 de febrero en la zona norte del país, específicamente en la región de Antofagasta, según informó el Centro Sismológico Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 10.40 horas y tuvo su epicentro a 15 kilómetros al norte de Los Andes.

La magnitud del sismo fue de 4,2, mientras que su profundidad alcanzó los 11 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas ni afectación a servicios básicos producto del temblor. Las autoridades continúan monitoreando la situación a través de los organismos técnicos correspondientes.