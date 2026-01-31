;

Bajos de Mena apuesta por nuevo Hospital Provincia Cordillera para enfrentar histórica brecha en acceso a la salud

El recinto contará con helipuerto de alto estándar con el fin de fortalecer la red pública.

Javiera Rivera

La puesta en marcha del Hospital Provincia Cordillera, ubicado en el sector de Bajos de Mena, busca aliviar la creciente presión que enfrenta el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, una de las redes más exigidas de la Región Metropolitana.

El recinto, cuyas obras comenzaron en 2022 y se espera finalicen a fines de 2026, busca descongestionar la demanda que actualmente recae principalmente en el Hospital Sótero del Río y el Hospital Padre Hurtado.

Tendrá una superficie cercana a los 100 mil metros cuadrados, 394 camas, diez pabellones quirúrgicos y un helipuerto de alto estándar, beneficiando a cerca de 600 mil habitantes.

Al respecto, Milena Pimstein, jefa del Departamento de Gestión de Proyectos del Servicio de Salud Sur Oriente, explicó que el principal desafío será su funcionamiento. “El desafío ahora es echar a andar este hospital, evidentemente que es nuevo y que requiere mucho recurso humano”, señaló.

La autoridad detalló que la red también enfrenta presiones en la subred Santa Rosa, que incluye a comunas como La Granja, La Pintana y San Ramón. “Son territorios con condiciones socioeconómicas y de vulnerabilidad social que impactan enormemente nuestros resultados sanitarios”, indicó.

“Nos cambia la vida”

Desde el territorio, el impacto del nuevo hospital es visto como un cambio estructural. Viviana Fuentes, dirigenta histórica de Bajos de Mena, afirmó que la llegada del recinto “nos cambia la vida”, destacando que la cercanía del hospital permitirá un acceso más digno a la salud en un sector marcado por la segregación.

