;

Agresión deja sin visión a hombre que había recibido trasplante de córnea

El ataque ocurrió afuera de una clínica oftalmológica cuando esperaba atención de control.

Verónica Villalobos

Agresión deja sin visión a hombre que había recibido trasplante de córnea

Santiago

Un grave hecho de violencia conmociona a Brasil luego de que un paciente que había recuperado la vista gracias a un trasplante volviera a perderla tras ser golpeado por un desconocido en la vía pública.

La agresión se registró durante la madrugada del lunes 26 de enero en las afueras del Instituto de la Visión de Campo Grande, hasta donde la víctima, de 44 años, llegó para asistir a una consulta de seguimiento. Mientras esperaba la apertura del recinto, fue increpado por un hombre que se encontraba durmiendo en la entrada, quien lo atacó con un golpe directo al rostro.

Revisa también

ADN

El impacto lo hizo caer al suelo y, según registros de cámaras de seguridad, el agresor continuó golpeándolo. El puñetazo afectó directamente el ojo intervenido, provocando la ruptura de puntos quirúrgicos y un daño severo en la córnea trasplantada. El equipo médico confirmó posteriormente que la pérdida de visión será permanente.

El responsable, de 25 años, fue identificado por equipos del Grupo de Operaciones e Investigaciones y la Guardia Civil Metropolitana, quienes lo detuvieron en las cercanías del mismo centro asistencial mientras agredía a otra persona. De acuerdo con la policía civil local, el sujeto mantiene siete antecedentes por ataques similares sin motivo aparente.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad