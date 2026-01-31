Agresión deja sin visión a hombre que había recibido trasplante de córnea

Santiago

Un grave hecho de violencia conmociona a Brasil luego de que un paciente que había recuperado la vista gracias a un trasplante volviera a perderla tras ser golpeado por un desconocido en la vía pública.

La agresión se registró durante la madrugada del lunes 26 de enero en las afueras del Instituto de la Visión de Campo Grande, hasta donde la víctima, de 44 años, llegó para asistir a una consulta de seguimiento. Mientras esperaba la apertura del recinto, fue increpado por un hombre que se encontraba durmiendo en la entrada, quien lo atacó con un golpe directo al rostro.

El impacto lo hizo caer al suelo y, según registros de cámaras de seguridad, el agresor continuó golpeándolo. El puñetazo afectó directamente el ojo intervenido, provocando la ruptura de puntos quirúrgicos y un daño severo en la córnea trasplantada. El equipo médico confirmó posteriormente que la pérdida de visión será permanente.

El responsable, de 25 años, fue identificado por equipos del Grupo de Operaciones e Investigaciones y la Guardia Civil Metropolitana, quienes lo detuvieron en las cercanías del mismo centro asistencial mientras agredía a otra persona. De acuerdo con la policía civil local, el sujeto mantiene siete antecedentes por ataques similares sin motivo aparente.