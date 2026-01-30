Trabajadores de la aplicación PedidosYa convocaron a un paro para el domingo 1 de febrero, a través de un llamado difundido en redes sociales, en el que dos repartidores relatan las dificultades que enfrentan a diario al operar mediante la plataforma.

Los denunciantes acusan abusos laborales, bajos pagos y condiciones de trabajo que se han ido deteriorando progresivamente con el tiempo. Según explica uno de los voceros, los pagos por pedido no se condicen con las distancias recorridas ni con las exigencias de la plataforma.

Valentín Aristiguieta, repartidor de PedidosYa y vocero de la movilización, sostuvo en Ciudadano ADN que el principal problema es la falta de una regulación clara para el trabajo en aplicaciones.

“No hay una regulación como tal sobre las aplicaciones. Y el repartidor promedio tiene que costearse él mismo todas sus necesidades: gastos de la moto, problemas que tenga, de todo tipo”, afirmó.

Según detalló, las tarifas han sufrido fuertes recortes en los últimos años. “Han ido bajando constantemente desde el 2020. Estamos hablando de un noventa por ciento menos de lo que tú recibías antes”, señaló. Como ejemplo, indicó que un pedido que antes pagaba tres mil pesos hoy puede pagarse entre 400 y 800 pesos.

“Deciden por antojo”

El vocero también cuestionó la forma en que se llevan a cabo estos cambios, apuntando a que la aplicación da un contrato de prestación de servicios donde no se estipula cuándo te bajan el precio del pedido. “Deciden por antojo, literalmente, vamos a bajarles la tarifa”, denuncia.

Aristiguieta sostuvo además que, a diferencia de otras plataformas, existen mecanismos de control interno que generan dependencia. Explicó que los repartidores deben mantener ciertos niveles de aceptación de viajes para no bajar en un ranking interno y que deben agendar turnos con anticipación semanal.

Sobre la paralización convocada, indicó que el llamado es a no operar durante la jornada y a concentrarse en puntos logísticos de la empresa. “Yo convoqué un paro con la finalidad de que los repartidores atranquen los PedidosYa Market”, señaló, aunque aclaró que no se bloquearán restaurantes u otros comercios. “No van a trabajar. Por lo tanto, es un paro”, aclaró.