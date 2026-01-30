Hermosilla pide reabrir investigación del Caso Factop y arremete contra fiscal Parra: “Me pidió que interviniera directamente”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El abogado Luis Hermosilla se refirió a la decisión del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que rechazó modificar su arresto domiciliario total durante una audiencia de revisión de medidas cautelares .

La instancia judicial se realizó esta mañana en el marco de la investigación del Caso Audios, en la que se analizaron las situaciones procesales de Hermosilla, junto a las de Leonarda Villalobos, Álvaro Jalaff y Luis Flores.

En ese contexto, la defensa del abogado pidió sustituir el arresto domiciliario total, petición que fue rechazada por el tribunal . Al respecto, Hermosilla señaló ante la prensa que “esta es una resolución que todavía no se encuentra ejecutoriada”.

“Vamos a apelar la decisión. Nos llamó la atención, esperamos revertirlo en la Corte de Apelaciones“, añadió.

Luis Hermosilla arremete contra fiscal Lorena Parra

Asimismo, el abogado arremetió contra la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, defendiendo la necesidad de que la persecutora preste declaración.

Agencia UNO | Lorena Parra Ampliar

“¿Cómo no va a ser importante que se conozca la realidad de sus comunicaciones conmigo y las solicitudes que ella me efectuó? En lo cual está mintiendo en su declaración en la televisión”, dijo.

“Ella no solo me mandó su currículum, me pidió que interviniera directamente con ministros de la Corte. Ella misma me entregó los nombres y, con posterioridad, insistió y me pidió cuenta de cómo iban las gestiones que me había solicitado”, añadió Luis Hermosilla.

Solicitan reabrir investigación del Caso Factop-Audio

En la misma instancia, la defensa del abogado solicitó la reapertura de la investigación del caso Factop-Audios, ante lo cual el 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó una audiencia para debatir dicha solicitud el lunes 16 de febrero, a partir de las 09:00 horas.