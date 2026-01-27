;

Menor de edad fallece tras caer del techo en conocido centro comercial de Viña del Mar

El tránsito fue interrumpido en las inmediaciones mientras se desarrollan las pericias.

Javiera Rivera

Menor de edad fallece tras caer del techo en conocido mall de Viña del Mar

Menor de edad fallece tras caer del techo en conocido mall de Viña del Mar / Hans Scott

Una menor de edad falleció la tarde de este martes en el Mall Marina Arauco de Viña del Mar, luego de un grave incidente ocurrido al interior del recinto comercial.

Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia y personal de Carabineros, quienes confirmaron el deceso de la víctima y adoptaron el procedimiento correspondiente.

La situación generó un amplio despliegue policial y el corte momentáneo del tránsito en las inmediaciones del centro comercial.

Actualmente, las policías se encuentran realizando diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho, mientras el Ministerio Público instruyó las pericias necesarias para determinar las causas del fallecimiento.

Desde el mall no se han entregado mayores antecedentes, a la espera de los resultados de la investigación.

