Vuelve la lluvia: estas regiones tendrán hasta 100 mm de precipitaciones por nuevo río atmosférico en Chile

26 DE MAYO 2025 / LIMACHE Personas con paraguas por las lluvias que afectan a las zona central FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / UNO NOTICIAS

Un fenómeno meteorológico de gran magnitud marcará la pauta este fin de semana en el territorio nacional. Según Meteored, se trata de un río atmosférico de categoría 4, el cual se extenderá por más de 10 mil kilómetros para dejar abundantes lluvias.

El sistema, alimentado por una densa franja de vapor de agua, impactará principalmente a la zona austral de Chile, considerando a las regiones de Aysén y Magallanes.

En cifras, Se estima que las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre los 80 y 100 mm entre la tarde de este viernes 23 y la noche del domingo 25.

La situación también se presentaría con una isoterma cero alta, rondando los 2.700-2.900 metros. El portal dijo que la condición podría dejar crecida de ríos, deslizamientos de terreno en laderas de cerro y posibles cortes de caminos.

Hacia la noche del domingo, el frente se desplazará hacia la Región de Los Lagos, aunque llegaría con menor intensidad, dejando chubascos débiles en sectores de Chiloé y la cordillera austral.

Lluvia en el norte de Chile

En paralelo, el fenómeno de la Alta de Bolivia mantendrá la inestabilidad en el extremo norte del país. Se pronostican lluvias de entre 20 y 30 mm para las zonas interiores de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Incluso, no se descartan lloviznas persistentes en sectores costeros de Arica e Iquique hasta el sábado, producto de la gran inyección de humedad en la zona.