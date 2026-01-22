;

Ya no es el precio: así compran hoy los chilenos productos de salud y bienestar en Chile

El cambio de hábitos está obligando al retail a replantear su estrategia.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images

La rapidez, la cercanía y la facilidad de compra se han convertido en los principales factores que influyen en las decisiones de los consumidores chilenos al adquirir productos de salud y bienestar, incluso por sobre el precio.

Así lo reveló el primer Índice de Preferencia del Retail (RPI) en Chile, elaborado por la consultora internacional dunnhumby.

El estudio, que analizó el comportamiento de clientes en farmacias, tiendas especializadas, supermercados y canales digitales, posicionó como líderes del sector a Farmacias Cruz Verde, Dr. Simi, Farmacias Knop, Preunic y las Farmacias Municipales.

Según el informe, los compradores valoran especialmente la reducción de tiempos de espera, la proximidad de los locales y procesos sin fricciones, en particular en zonas urbanas como la Región Metropolitana.

Revisa también

ADN

Aunque el precio sigue siendo relevante, los consumidores asumen estándares mínimos de calidad y priorizan cada vez más la experiencia, la personalización y la comodidad.

Uno de los factores clave es la conexión emocional con las marcas, la que se traduce en mayor lealtad, frecuencia de visitas y gasto promedio. En este sentido, las farmacias con mayor cercanía y credibilidad logran ventajas competitivas sostenidas.

El estudio también identifica oportunidades de mejora en omnicanalidad y entregas rápidas, ámbitos donde el mercado chileno aún tiene espacio para crecer frente al avance de competidores digitales.

En un escenario altamente competitivo, el RPI concluye que la experiencia del cliente será el principal motor de diferenciación y crecimiento para el rubro de salud y bienestar en Chile, marcando un cambio relevante en las prioridades de consumo.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad