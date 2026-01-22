Ya no es el precio: así compran hoy los chilenos productos de salud y bienestar en Chile

La rapidez, la cercanía y la facilidad de compra se han convertido en los principales factores que influyen en las decisiones de los consumidores chilenos al adquirir productos de salud y bienestar, incluso por sobre el precio.

Así lo reveló el primer Índice de Preferencia del Retail (RPI) en Chile, elaborado por la consultora internacional dunnhumby.

El estudio, que analizó el comportamiento de clientes en farmacias, tiendas especializadas, supermercados y canales digitales, posicionó como líderes del sector a Farmacias Cruz Verde, Dr. Simi, Farmacias Knop, Preunic y las Farmacias Municipales.

Según el informe, los compradores valoran especialmente la reducción de tiempos de espera, la proximidad de los locales y procesos sin fricciones, en particular en zonas urbanas como la Región Metropolitana.

Aunque el precio sigue siendo relevante, los consumidores asumen estándares mínimos de calidad y priorizan cada vez más la experiencia, la personalización y la comodidad.

Uno de los factores clave es la conexión emocional con las marcas, la que se traduce en mayor lealtad, frecuencia de visitas y gasto promedio. En este sentido, las farmacias con mayor cercanía y credibilidad logran ventajas competitivas sostenidas.

El estudio también identifica oportunidades de mejora en omnicanalidad y entregas rápidas, ámbitos donde el mercado chileno aún tiene espacio para crecer frente al avance de competidores digitales.

En un escenario altamente competitivo, el RPI concluye que la experiencia del cliente será el principal motor de diferenciación y crecimiento para el rubro de salud y bienestar en Chile, marcando un cambio relevante en las prioridades de consumo.